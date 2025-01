video suggerito

Shaila Gatta su Amanda al GF: “Con questo percorso resterà per sempre la sorella di Loredana Lecciso” È scontro tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso al GF. Dopo l’ultima puntata andata in onda, l’ex velina si è sfogata sul comportamento della sua inquilina. “Se non osa sarà per sempre la sorella della Lecciso”, le parole prima di attaccare anche Jasmine Carrisi. Quest’ultima, con un video su TikTok, ha replicato a tono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

"A me non piace Amanda" ha dichiarato Shaila Gatta durante l'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 8 gennaio. Le sue parole hanno dato vita a uno scontro con la sua inquilina che prosegue tutt'oggi nella casa di Cinecittà. Durante lo sfogo dell'ex velina contro Amanda è stata tirata in ballo anche Jasmine Carrisi, nipote della concorrente che con un video su TikTok ha risposto a tono alla provocazione.

Le parole di Shaila Gatta contro Amanda Lecciso

"A me non piace, mi sta antipatica. Non parlo con Lorenzo di lei. Non mi interessa il loro rapporto, possono anche essere amici. A me lei non piace": con queste parole Shaila Gatta si è sfogata contro Amanda Lecciso. Con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ha continuato il suo discorso sostenendo che la loro inquilina "Uscita da qui, per come sta facendo questo percorso, sarà la stessa di prima. Ma che sei venuta a fare? Osa un po', fatti conoscere. Altrimenti sarai sempre la sorella della Lecciso".

Le parole contro Jasmine Carrisi e la replica: "Continuerò a fare i Tik Tok"

Shaila Gatta durante lo sfogo con le ex Non è la Rai ha tirato in ballo anche Jasmine Carrisi, nipote di Amanda Lecciso, comparsa nell'ultima puntata andata in onda con la sua ultima ig story pubblicata contro chi "parla male di Amanda alle sue spalle". Nelle immagini trasmesse, Jasmine si riprende mentre recita le eventuali conseguenze di chi sparla della zia: "Benvenuti in un rituale di vendetta".

Shaila a Pamela e Ilaria ha commentato a tal proposito: "Non c'è bisogno che tua nipote fa i Tik Tok che si mette il giubbino e inizia la guerra. Hai bisogno di tua nipote che ti difende? Non lo so, non capisco. Sarà abbastanza grande da potersi difendere da sola". La diretta interessata, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, con un TikTok ha risposto a tono: "Continuerò a fare i Tik Tok".