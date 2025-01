Shaila Gatta al GF: “Solo i fessi fanno la spesa all’Esselunga”. Arriva la risposta dell’azienda

video suggerito

Shaila Gatta è uno dei personaggi più discussi dell'edizione corrente del Grande Fratello. L'ex velina di Striscia La Notizia ha molto fatto parlare di sé, soprattutto per la relazione con Lorenzo Spolverato e i recenti litigi con Helena Prestes, che nella puntata di stasera potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare da parte della produzione. Nelle ultime ore, però, Shaila è finita in trend sui social per alcune dichiarazioni fatte su Esselunga, nota catena di supermercati. Dichiarazioni che hanno spinto l'azienda a intervenire con un post sui social. Ecco cosa è successo.

Le parole di Shaila Gatta

Conversando con Maxime Mbandà, Shaila Gatta stava parlando dei mezzi pubblici, spiegando il modo in cui li usa abitualmente: "Mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina, se è bel tempo, se non fa freddo e non piove, mi muovo in metro, se devo uscire la sera no, perché è pericoloso". A quel punto, restando in tema abitudini, Maxime le ha domandato: "Quindi tu vai a fare la spesa all'Esselunga?". Decisa la risposta dell'ex velina: "No, i fessi vanno a fare la spesa lì", ha ribattuto, presumibilmente in riferimento ai prezzi. A quel punto, però, la regia censura l'audio, ma quanto detto da Shaila si sente forte e chiaro.

La replica dell'azienda

Il video è diventato in poche ore virale sui social, spingendo l'hashtag Esselunga nei trend italiani. L'azienda ha deciso quindi di replicare a quanto detto dalla concorrente. Molti utenti avevano ipotizzato una presunta azione legale da parte della nota catena di supermercati, ma la risposta, pubblicata sull'account ufficiale, è stata ben diversa dalle aspettative. Con un meme che riprende l'immagine di un gatto, Esselunga ha scritto: "Quando scopri di essere in trend, qui gatta ci cova".