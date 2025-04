video suggerito

Senza Cri in lacrime saluta gli allievi di Amici: "Mi fa stranissimo, fuori farò vedere chi sono" Nel Daytime di Amici di martedì 22 aprile, il saluto di Senza Cri ai suoi compagni d'avventura dopo l'eliminazione al Serale. L'allieva di Lorella Cuccarini è stata eliminata insieme alla ballerina Raffaella Mitaritonna, ma prima di lasciare l'alloggio in cui ha abitato per mesi ha voluto trascorrere gli ultimi momenti insieme al resto della classe.

A cura di Sara Leombruno

Nel Daytime di Amici di martedì 22 aprile, il saluto di Senza Cri ai suoi compagni d'avventura dopo l'eliminazione al Serale. L'allieva di Lorella Cuccarini è stata eliminata insieme alla ballerina Raffaella Mitaritonna, ma prima di lasciare l'alloggio in cui ha abitato per mesi, ha voluto trascorrere gli ultimi momenti insieme al resto della classe. Ecco cosa ha detto prima di lasciare definitivamente il talent show condotto da Maria De Filippi.

Senza Cri in lacrime saluta gli allievi di Amici

Visibilmente provata, Senza Cri ha voluto tenere l'ultimo discorso ai suoi compagni prima di lasciare la scuola di Amici: "Non so più cosa devo dire, ce l'avete fatta, bravi. Mi fa stranissimo, vi voglio tanto bene, tantissimo, so per certo che fuori farò vedere chi sono", ha detto, senza riuscire a trattenere le lacrime. Prima di lasciare, la cantante si è lasciata andare alla commozione durante un abbraccio di gruppo.

Le parole dopo l'eliminazione

Dopo l'eliminazione, son un video pubblicato da WittyTv Senza Cri ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel talent: "Spero tanto che le persone fuori abbiano avuto modo, in questi mesi, anche se con difficoltà probabilmente, di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce ne ho. Sicuramente non mi arrendo e farò uscire tanta bella musica. Sono grata a questo posto, infinitamente. Ho fatto un percorso che non mi immaginavo minimamente di fare, umano oltre che artistico. Di tanta crescita, ma proprio di approccio mio alla vita".

So che invece durante il Serale ho un po' titubato. Però questo vuol dire che il prossimo palco che varcherò ci salterò sopra senza paura, solo con la voglia di darmi, e lo farò. Non mi aspettavo di riuscire a trovarmi con tanti ragazzi dentro questa casa, di riuscire a gestire l’emotività di tutti, la mia. Non pensavo di riuscire ad accettare così tante sfide, così tanti cambiamenti.