Scontro nella notte tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi al GF: "Hai fatto una stron***, sei scemo" Per Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi è arrivata la resa dei conti. Al Grande Fratello, i due concorrenti hanno avuto uno scontro. Secondo Alfonso, Stefano avrebbe rovinato Federica Petagna.

A cura di Daniela Seclì

Scontro al Grande Fratello tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. I due concorrenti hanno avuto un'accesa lite durante la notte. Gli altri concorrenti si sono svegliati e, preoccupati dai toni, li hanno raggiunti. Alfonso è convinto che Stefano, pubblicando sui social la foto con Federica Petagna l'abbia danneggiata ed esposta alle critiche pur di avere visibilità.

Lo scontro tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi

Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi hanno avuto una brutta lite nella notte. I toni si sono fatti subito accesi con Stefano che ha accusato Alfonso di parlare in napoletano non permettendogli di capire cosa dicesse. La replica di D'Apice non si è fatta attendere:

Ma chi ti credi di essere. Io parlo come voglio, parlo italiano, parlo napoletano. Se non capisci il napoletano è un problema tuo. Io parlo napoletano qual è il tuo problema? Io sono napoletano e parlo napoletano, il problema tuo qual è?

Tediosi ha confermato di non riuscire a comprendere le sue parole: "Non ti capisco. Ti sto dicendo che se tu mi parli in dialetto, non lo capisco. Tu sei abituato a parlare in dialetto ma se vuoi un dialogo con me devi parlare in italiano. Ma non è per denigrarti, è per capirti". Alfonso ha replicato: "Fai quello che vuoi, ma quando hai a che fare con persone rispettabili come la famiglia di Federica, fai l'uomo. Fai l'uomo, non lo hai fatto".

Perché Alfonso D'Apice è furioso con Stefano Tediosi

Alfonso D'Apice è furioso con Stefano Tediosi perché ritiene che l'uomo abbia attirato insulti e critiche sulla sua ex fidanzata pubblicando la prima foto di coppia sui social:

Hai visto che Federica ha dovuto bloccare tutti i commenti. Ma sai che messaggi le hanno mandato. Anche a te? Sì, ma tu hai 32 anni. Sei un uomo, non fare questo paragone. Lei ha vent'anni. Con quella foto la volevi aiutare? Ma l'hai rovinata. Secondo te no? Allora tutta Italia ha un pensiero e tu ne hai un altro. O siamo tutti scemi e tu sei l'unico buono o siamo tutti buoni e lo scemo sta da un'altra parte.

Alfonso D'Apice ha continuato: "Non ti sei nemmeno reso conto che hai fatto una str***ta. E allora sei davvero scemo Stefano". Ovviamente Stefano Tediosi ha replicato a tono: "Lo scemo sei tu. Ho solo pubblicato una foto, non è che ci stavamo baciando". Alfonso si è spazientito e ha concluso:

Ma come devo fartelo capire. Abbiamo mentalità diverse? Sicuramente, ringraziando il Signore. Non mi piace proprio come sei. Il tuo comportamento sui social, lo decidi tu. Non ti ha chiesto né Maria De Filippi, né il Grande Fratello di pubblicare quella foto sui social. È una scelta tua che hai fatto, come tu dici, per aiutarla. Io tutto ho visto, tranne che è stato un aiuto. Lo hai fatto per il tuo onore maschile, perché si diceva ci fossero altri, per dire che loro non c'erano e stava con te. Lo hai fatto in un momento delicato.