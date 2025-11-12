Scanzi vs Vespa, lo scontro in tv degenera: “Abbi pazienza lo dici a tuo figlio, sei patetico quando difendi la Meloni”

La puntata di È sempre Cartabianca di martedì 11 novembre ha visto un inedito scontro televisivo tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa, quest'ultimo ospite speciale per la presentazione del suo libro Finimondo. Il tema dello scontro: i centri per il rimpatrio in Albania. Le idee del giornalista del Fatto Quotidiano lasciano dubbi a Bruno Vespa, fresco dell'intervista a Vittorio Sgarbi, ma l'obiezione del conduttore di Rai1 – "Abbi pazienza, Scanzi…" – viene bloccata subito: "Abbi pazienza lo dici a qualcun altro, Vespa".

L'innesco della rissa televisiva

Un confronto che ha abbandonato rapidamente i toni della dialettica politica per diventare uno scontro diretto, senza esclusione di colpi. Andrea Scanzi non ha usato giri di parole: "La Meloni aveva promesso che avrebbe risolto tutto e subito e poi ha dato la colpa alla magistratura. È un altro fallimento e c'è poco da girarci intorno". La risposta di Vespa parte con un tentativo di ridimensionare le critiche del collega: "Abbi pazienza, Scanzi...". Ma il giornalista del Fatto Quotidiano non lascia passare quel tono paternalistico e replica secco: "Abbi pazienza lo dici a qualcun altro, Vespa". Da quel momento, il confronto prende una piega irrecuperabile. Scanzi incalza senza tregua:

Io ho avuto così tanta pazienza che ti ho ascoltato, quindi adesso tu ascolta me. Ti ripeto: sull'Albania, la Meloni ha detto sciocchezze industriali, stiamo sprecando soldi. Se devi venire in tv e negare ogni fallimento di Giorgia Meloni, te ne do atto. Ma abbi pazienza lo dici a tuo figlio, a un bimbo, non a me.

L'affondo finale: "Sei patetico", Vespa: "Maleducato"

Il colpo più duro arriva quando Scanzi passa all'attacco personale: "Sei patetico quando difendi la Meloni, se la vuoi difendere anche qui, te ne dò atto". Vespa tenta di sottrarsi al confronto diretto scegliendo una strategia difensiva: "Non rispondo a una persona maleducata come Scanzi, quindi rispondo a te", rivolgendosi alla conduttrice Bianca Berlinguer. Ma Scanzi non arretra e rilancia: "Vai sui contenuti, Vespa".

Quando Vespa prova a riprendere il controllo della situazione con un "Per favore!", Scanzi chiude definitivamente ogni possibilità di distensione: "No, per favore lo dico io e le lezioni le dai a qualcun altro, non mi faccio dare le lezioni da uno che ha trattato come ha trattato un esponente della Flotilla". Il riferimento alla Flotilla – legato alla discussione che Vespa ha fatto con Tony LaPiccirella a Porta a Porta – ha aggiunto un ulteriore livello di tensione allo scontro. Vespa è rimasto in silenzio e non ha più replicato.