video suggerito

Sarah in lacrime ad Amici 23: “Non sono integrata nel gruppo, mi sento inutile” Nella casetta di Amici 23, Sarah ha vissuto un momento di sconforto. L’allieva del talent show, dopo non aver ricevuto messaggi anonimi dai suoi compagni, è scoppiata in lacrime: “Non mi sento importante per qualcuno, mi sento inutile. Mi sono sempre messa in dubbio, mi chiedo ‘mi vedessi da fuori, mi starei simpatica?'”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarah ad Amici di Maria de Filippi ha vissuto un momento di sconforto. La giovane cantante, come mostrato nel daytime oggi, venerdì 12 aprile, si è sfogata con Marisol alla quale ha confessato le sue sensazioni: "Mi sento inutile" ha dichiarato. Una volta raggiunti gli altri compagni, sono stati tutti chiamati ad aprire dei "messaggi anonimi", scritti da altri allievi. Per Sarah, però, non è arrivato alcun messaggio.

Lo sfogo di Sarah: "Mi sento inutile"

Sarah nella casetta di Amici ha vissuto gli ultimi giorni con il muso. La giovane cantante ha confessato a Marisol di sentirsi insicura della sua personalità e del suo talento:

Voglio dare tanto adesso, mi sento inutile. Mi confronto tanto con gli altri, vedo gli altri, cantanti e ballerini, e li metto sempre sopra di me. Mi sento a terra. Sono in un mood negativo oggi.

Dopo lo sfogo, per Sarah è arrivata una grossa delusione. Non ha ricevuto alcun messaggio dai suoi compagni di avventura ed è scoppiata in lacrime: "Mi sento inutile in questa casetta. Non mi sento di avere dei rapporti speciali. Non mi sento una persona fondamentale per qualcuno, questa cosa mi fa rimanere male. Mi sento come se fossi in più" ha dichiarato. Sofia e Marisol sono intervenute confessandole di provare tanto affetto nei suoi confronti. "Sai che per me sei uno dei punti fondamentali in casa, da sempre. Mi sento una stron*a, ma io e te abbiamo parlato di cose che nessuno sa di me. Per quanto mi riguarda non è come dici tu. Ti chiedo scusa se non ho scritto nulla" ha dichiarato Sofia. "Anche io ti vedo come un punto fondamentale qui. Mi sento un magone, questa scena mi ha fatto rimanere male. So chi sei, come sei e non te lo meriti", le parole di Marisol.

"Non sto bene, non mi sento integrata nel gruppo"

Sarah davanti alle telecamere, in lacrime, ha ribadito il suo punto di vista sostenendo di non sentirsi integrata nel gruppo: "Faccio fatica ad aprirmi, stavo iniziando a sentirmi legata ad alcune persone. A quanto pare erano illusioni per non sentirmi sola. Ho sempre avuto la sensazione di non essere importante per le persone, di essere una qualunque e ritrovarmi qui con questa situazione, avendo le prove di ciò che pensi, è un peso. Non mi fa stare bene questa cosa". In sala prove, con la coach, ha poi aggiunto:

Non sto bene, non mi sento integrata nel gruppo. Non credo di fare la differenza. Non è bello mettersi in dubbio come persona, pensare cosa ho sbagliato. Non è solo qui, anche fuori è così. Mi sono sempre messa in dubbio, mi chiedevo ‘mi vedessi da fuori, mi starei simpatica?'. Ho comunque tanti amici, ma qui no. Fossi un'altra persona, non mi cercherei. Cercherei Gaia o Martina, sono solari, fanno stare bene. Non mi sento così.