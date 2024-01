Salta Propaganda Live di venerdì 12 gennaio, Diego Bianchi a letto con una forte influenza Stop forzato e improvviso per Propaganda Live che questa sera venerdì 12 gennaio 2024 non andrà in onda come di consueto. La trasmissione di Diego Bianchi, bloccato a letto da una forte influenza, tornerà venerdì prossimo 19 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stop forzato e improvviso per Propaganda Live che questa sera venerdì 12 gennaio 2024 non andrà in onda come di consueto. La trasmissione di Diego Bianchi, bloccato a letto da una forte influenza, tornerà venerdì prossimo 19 gennaio. Alla luce anche del delicato e drammatico scenario internazionale in evoluzione nelle ultime ore, al suo posto questa sera alle 21.15, La7 riproporrà il dialogo fra Corrado Augias e Alessandro Barbero andato in onda nella puntata d’esordio del programma, dedicato ad una riflessione sull’attualità in relazione ai numerosi fronti di crisi e di guerra che stanno colpendo il mondo di oggi.

Cosa sarebbe andato in onda stasera

Il comunicato arrivato nella giornata di ieri 11 gennaio riportava nel dettaglio i reportage e gli ospiti di questa prima puntata dopo le feste natalizie. Per la musica, era prevista in studio la storica e leggendaria band francese dei French Fonck Federation. Il primo reportage dell’anno di Diego Bianchi ci avrebbe mostrato i “mercatari” dell’Albergheria, un gruppo di ambulanti che lotta per mantenere le proprie bancarelle di vestiti e oggetti di seconda mano, nel cuore di Palermo. Il comune li vuole sgomberare per riqualificare la zona, ma loro chiedono di essere regolarizzati e continuare a offrire merce a chi non può permettersi di comprare a prezzo di mercato.

Nel corso della serata, sarebbero tornati anche i monologhi e le esibizioni live di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, mentre in collegamento la scrittrice Chiara Valerio avrebbe commentato le notizie della settimana. In studio anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Sarà per la prossima.

L'influenza sta costringendo a letto milioni di italiani

In Italia continua a preoccupare l'andamento dell'influenza. Continua a circolare con forte intensità e sta riempendo reparti e terapie intensive (fino al 20% in più rispetto allo scorso anno). Lo conferma l'ultima rilevazione della FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nella persona del presidente Giovanni Migliore: "La pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell'influenza. Stiamo purtroppo vedendo polmoniti gravi non dovute al Covid ma alle conseguenze dell'influenza anche nelle terapie intensive. Dobbiamo essere ancora prudenti perché nelle prossime settimane vedremo anche sugli ospedali gli effetti della riapertura delle scuole".