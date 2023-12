“Salta la conduzione di Fedez a Il Milionario”, il programma sarebbe stato sospeso Sarebbe saltato lo sbarco di Fedez a La7: il rapper avrebbe dovuto condurre Il Milionario nella fascia preserale dell’emittente di Cairo, stando a quanto rivelò Libero lo scorso novembre. Ora Dagospia rivela che il programma “resterà in panchina”.

A cura di Gaia Martino

Sarebbe saltato lo sbarco di Fedez su La7: il rapper, stando a quanto rivelato dal quotidiano Libero ad inizio novembre, era stato scelto come nuovo conduttore de Il Milionario, game show che sarebbe dovuto andare in onda nella fascia pre serale, dal lunedì al venerdì, per l'emittente televisiva del gruppo Cairo Communication. È Dagospia ora a rivelare che il programma, per ora, resterà in panchina.

Salta la conduzione di Fedez a Il Milionario, programma sospeso

Dagospia rivela che lo sbarco di Fedez nel pre serale di La7 in qualità di conduttore sarebbe saltato. Il rapper e imprenditore milanese, giudice di X Factor 2023, avrebbe dovuto condurre lo storico quiz a partire dai prossimi mesi, ma il programma, stando a quanto si legge, resterà in panchina, almeno per ora. La fascia inizialmente prevista per la trasmissione, ora, resterebbe però vuota. Libero, ad inizio novembre scorso, raccontava che era in preparazione, per La7, il ritorno dello storico game show per anni andato in onda sui canali Mediaset, con Gerry Scotti alla conduzione. Era in allestimento, scriveva, e sarebbe dovuto andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, prima del TgLa7.

L'ultima di Muschio Selvaggio prima delle feste

Intanto, ieri, Fedez ha registrato l'ultima puntata di Muschio Selvaggio prima delle festività natalizie con Pietro Orlandi ospite. Il rapper, dopo aver chiuso la parentesi X Factor 2023 che, oltre ad averlo premiato con la vittoria di Sarafine, del suo team, l'ha visto protagonista di diversi scontri, faccia a faccia e da remoto, con Morgan. Ha fatto parlare negli ultimi giorni anche per le denunce fatte ai danni di hater che hanno parlato del figlio, il primogenito Leone. Ora è pronto a godersi il Natale in famiglia con la moglie, Chiara Ferragni, e i figli Leone e Vittoria.