Rita Dalla Chiesa boccia Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Nostalgia di Amadeus, faceva più famiglia” La conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi sta raccogliendo risultati più che positivi, sia in termini di ascolti che di risposta da parte del pubblico, c’è chi però sente ancora la mancanza del vecchio conduttore. In un commento lasciato su X, Rita Dalla Chiesa ha scritto: “Nostalgia di Amadeus. Faceva più famiglia, almeno per me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dal suo debutto alla conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha registrato risultati molto positivi. Sia in termini di ascolti che di risposta da parte del pubblico, che sui social lo decanta come un successore più che degno di Amadeus. C'è chi però sente ancora la mancanza dello storico conduttore Rai, come Rita Dalla Chiesa, che su X ha scritto un post che non lascia spazio ai dubbi: "Nostalgia di Amadeus, faceva più famiglia, almeno per me".

Le polemiche sulla conduzione di Stefano De Martino

Tutto è iniziato da un post pubblicato dal giornalista Giuseppe Candela, che su X ha criticato il modo in cui Stefano De Martino sta conducendo il celebre gioco a premi di Rai1: "Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale", ha scritto. Sotto il post si sono accumulati decine di commenti a favore e contrari alla sua posizione. Tra tutti, però, a saltare all'occhio è stato quello di Rita Dalla Chiesa.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

Rispondendo alla polemica sollevata dal giornalista, la conduttrice ha espresso il suo parere spezzando una lancia a favore dello storico collega: "Nostalgia di Amadeus", ha scritto. A quel punto, un utente le ha fatto notare come i due conduttori abbiano semplicemente due stili diversi di presentare il gioco. Decisa la risposta di Dalla Chiesa: "Senza nulla togliere a Stefano De Martino, Amadeus faceva più famiglia, almeno per me".

Per De Martino non solo critiche

Per De Martino, però, non ci sono solo commenti negativi. Il giornalista Vincenzo Mollica, ad esempio, solo poche ore fa in un video pubblicato su Instagram aveva usato parole decisamente lusinghiere per descrivere il suo lavoro di conduttore: "Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico da vero direttore d'orchestra":

Insomma è un artista che merita la nostra attenzione. Mi piace quando combina degli incroci mobili, delle mobilità di pensiero, mi piace quando si spassa e ride anche lui per primo di tutto quello che va a combinare, a tutte le cose che va a cercare, i personaggi che cerca di mettere in scena. Insomma mi sembra un artista che merita di essere ascoltato e seguito anche nel futuro. Buona fortuna Stefano!