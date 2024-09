video suggerito

Rebecca Staffelli diventa conduttrice, sarà al timone di GF Daily in onda tutti i giorni su La5 Cresce professionalmente Rebecca Staffelli che, da voce del web del Grande Fratello, diventa conduttrice di uno spin-off del reality condotto da Alfonso Signorini: sarà al timone del GF Daily in onda su La5.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue la crescita professionale di Rebecca Staffelli, voce del web del Grande Fratello. La giovane, per il secondo anno nel cast fisso del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale5, debutterà al timone di GF Daily, uno spin-off del reality show in onda tutti i giorni su La5. Si tratta di una striscia dedicata completamente al reality show.

Gf Daily in onda su La5 dal lunedì al venerdì

GF Daily, spin-off del Grande Fratello, andrà in onda dal lunedì al venerdì su La5 a partire dalle ore 19.40. Staffelli, conduttrice della rubrica, racconterà al pubblico tutti i segreti della vita nella Casa del reality e intervisterà gli ex concorrenti dopo la loro uscita dalla Casa. Già in passato, il GF aveva avuto uno spin-off dello stesso tipo. All’epoca a condurlo era stata Emanuela Gentilin, inviata Mediaset per il reality show.

Rebecca Staffelli: “La riconferma al GF altro passo avanti nella mia carriera”

La stessa Rebecca, all’epoca della riconferma nel ruolo di voce del web del reality, si era detta entusiasta di poter tornare a ricoprire il ruolo che qualche anno fa era stato affidato a Giulia Salemi, prima che la produzione del programma decidesse di fare scelte diverse e investire su Staffelli. “Il Grande Fratello? La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta, ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare”, aveva dichiarato, “Il consiglio che mi ha dato Signorini? Quello di essere me stessa. Me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. È più semplice essere veri che interpretare un ruolo. È la prima esperienza in un programma tv con un ruolo tutto mio e l’entusiasmo cresce di puntata in puntata. Il reality è come un grande romanzo popolare in cui si raccontano tante storie”.