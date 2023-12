Raimondo Todaro e Francesca Tocca uniti dopo la crisi: “Anni difficili, nostra figlia ci ha aiutato” Francesca Tocca e Raimondo Todaro a Verissimo raccontano il loro amore che ha superato anche due anni di crisi. “Non ci parlavamo più, decidemmo di separarci”. La loro figlia, Jasmine, “ha sempre creduto in noi”: “Durante il Covid ci siamo ritrovati. Abbiamo riscoperto cose che non sentivamo da tempo”.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono ospiti di Verissimo oggi, domenica 3 dicembre. L'insegnante e la ballerina di Amici 23 si conoscono da quando lei aveva solo 16 anni. Dopo una collaborazione durata circa due anni, iniziò la loro storia d'amore, coronata con il matrimonio e la nascita della loro figlia, Jasmine. Hanno superato una crisi durata due anni: "Jasmine è l'unica che ha creduto in noi, diceva ‘mamma e papà torneranno insieme'. Siamo tornati uniti, ha vinto lei". Sulla possibilità di un altro figlio: "Un cagnolino, al massimo. Quando me lo sentirò, mi piacerebbe, per Jasmine. Ora non è il momento".

L'inizio della storia d'amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

"Iniziammo a ballare insieme. Lui già lavorava a Catania, non potevamo fare Catania-Roma, mi chiese di trasferirmi. Feci la valigia e andai. Successero poi una valanga di cose" ha raccontato lei. "Non ci siamo filati per due anni, eravamo impegnati con altre persone. Era a casa mia, era tipo sorella, era una situazione strana" ha continuato lui. La ballerina ha proseguito raccontando il momento in cui è iniziato il loro amore: "Quando avevo 18 anni mi arrivò una proposta. Mi mancava la mia famiglia, ero piccola. Decisi di tornare a Roma e glielo dissi. Lui venne dopo un po' di tempo e ci vedemmo per cena. Mi fece sentire una canzone. Poi si fece trovare in un posto e mi disse che si era innamorato di me. La nostra storia è bella, è vera. Sono diventata donna con lui".

La nascita della figlia Jasmine e la crisi durata due anni

Entrambi desideravano una figlia e quando arrivò, Jasmine, fu il coronamento di un sogno. Dopo, però, arrivò la crisi: "Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più" ha raccontato Francesca Tocca. "Ci siamo tanti amati, non potevamo prenderci in giro. Abbiamo deciso di separarci" – ha continuato Raimondo Todaro – "Io sapevo di amarla, ma era l'unica soluzione. Siamo stati due anni separati". Entrambi hanno avuto altre frequentazioni, ma "la testa era sempre lì", hanno raccontato entrambi. Il riavvicinamento arrivò quando lui fu costretto ad un ricovero e ad un'operazione d'urgenza: "Eravamo lasciati da un anno, ci fu solo lei al mio fianco" – ha confessato l'insegnante di Amici 23 – "Lei è stata male, peggio di me. Quando lo vivi in prima persona combatti, quando stai accanto non puoi fare nulla. Non hai armi, devi aspettare e stare vicino ed è stata bravissima".

Il ritorno di fiamma

Francesca Tocca ha raccontato a Silvia Toffanin del ritorno di fiamma, avvenuto durante il Covid. In quel periodo furono costretti a stare insieme in casa con la figlia e così riscoprirono il loro amore: "Sono stati due anni difficili, ho sopportato tante cose. Jasmine soffriva, non è stato semplice. Prima di rifare un passo del genere, dovevo essere attenta. Avevo paura di ritornare nella relazione e non essere felice. Ci ho messo un po' a togliermi queste cose dalla testa. Io lo amo, siamo cresciuti insieme, lo amo perché è così. Mi sono presa il mio tempo, avevamo bisogno dei nostri tempi. Poi è arrivato il Covid e siamo stati insieme. Mi sono rilassata e ho riscoperto tante vecchie cose che non sentivo da tempo".