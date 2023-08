Rai cancella Insider di Roberto Saviano, la protesta dei familiari delle vittime della Mafia Alcune associazioni che si battono contro la criminalità e i familiari delle vittime della Mafia hanno indirizzato una lettera di protesta alla Rai per la cancellazione di Insider, il programma realizzato da Roberto Saviano.

A cura di Stefania Rocco

Con una lettera inviata all’amministratore delegato Rai, ai presidenti delle reti, ai consiglieri di amministrazione e alla presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, alcune associazioni che si battono contro la criminalità e i familiari delle vittime della Mafia protestano contro la decisione del servizio pubblico di cancellare Insider, faccia a faccia con il crimine, programma in quattro puntate realizzato da Roberto Saviano. La messa in onda, prevista a novembre, è stata annullata ufficialmente perché il linguaggio utilizzato dal giornalista non sarebbe “compatibile con il codice etico” dell’azienda.

La lettera di protesta indirizzata alla Rai

Contro la cancellazione del programma si sono schierati i familiari delle vittime della Mafia con una lettera indirizzata ai vertici Rai con la quale si chiede che gli episodi, già registrati e montati, sia mandati in onda o, in alternativa, resi disponibili per le proiezioni private nell’ambito di eventi dedicati alla legalità: