Quanto guadagna chi vince l’Isola dei Famosi 2022: il montepremi per il vincitore Solo uno tra Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani sarà eletto vincitore della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi e si aggiudicherà il montepremi pari a 100 mila euro. La puntata finale va in onda lunedì 27 giugno alle 21.45 su Canale 5.

A cura di Giulia Turco

(I finalisti dell’Isola dei Famosi 2022, foto Ipa)

Lunedì 27 giugno va in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2022, dalle 21:45 su Canale 5. L'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi decreterà chi tra i naufraghi si aggiudicherà il montepremi finale di questa edizione, la più lunga nella storia del programma. Dopo più di tre mesi di dura sopravvivenza sull’Isola solo uno tra i sei finalisti porterà a casa la vittoria, che come sempre verrà decretata dal pubblico a casa tramite il televoto. Per il secondo anno di seguito, la vittoria verrà decretata non in studio, ma direttamente dall'Honduras.

I naufraghi arrivati fino in fondo all’esperienza su Cayo Cochinos sono: il modello Luca Dafrè, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis che è stata incoronata finalista grazie alla prova avvenuta nella puntata del 20 giugno, Mercedesz Henger e Carmen Di Pietro elette tramite un telefoto flash con percentuali pari rispettivamente al 32% e 58%, e infine Nicolas Vaporidis. Il naufrago è stato il primo ad aggiudicarsi la finale e risulta essere tra i favoriti del pubblico per la vittoria della sedicesima edizione.

(I finalisti e Alvin, foto Ipa)

Il montepremi finale dovrebbe corrispondere a 100 mila euro. La stessa cifra infatti era stata vinta lo scorso anno da Awed, che si era aggiudicato il primo posto per l’edizione 2021. Anche in quel caso, metà della cifra era stata devoluta in beneficienza, dunque è molto probabile che anche quest’anno 50mila euro saranno donati, mentre gli altri 50 mila spetteranno al vincitore.

Non resta che aspettare la prima serata per sapere chi sarà il super favorito dal pubblico per questa edizione. Come sempre il vincitore sarà decretato tramite telefoto nel corso della serata. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite l’app ufficiale del programma, scaricabile su smartphone e tablet; dal sito web Mediaset Infinity tramite la sezione VOTA; da smart tv con il tasto del telecomando “Freccia su” o via SMS, inviando un messaggio di testo con il nome del naufrago al 477 000 2.