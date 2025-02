video suggerito

"Quando la persona è niente, l'offesa è zero", Enrico Ruggeri racconta il dietro le quinte della lite con Anna Tatangelo Il cantautore, ospite del podcast di Cult Pop, racconta il dietro le quinte di quello che successe nel 2010: "Siccome gli autori di X Factor sono persone senza ritegno, sapevano che Milly D'Abbraccio era stata mia cognata. Volevo smaterializzarmi".

Enrico Ruggeri è ritornato a parlare del suo percorso a X Factor, nella celebre edizione che vide protagonista Anna Tatangelo contro Milly D'Abbraccio. Ricorderete certamente l'iconica frase: "Quando la persona è niente, l'offesa è zero". Il cantautore, ospite del podcast di Cult Pop, racconta il dietro le quinte di quello che successe nell'ormai lontano 2010.

Il racconto di Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri punta il dito sugli autori della trasmissione, che avevano necessità di creare dinamiche che andassero oltre il provino di canto. Ecco perché chiamarono Martin J. Cambi, la ragazza accompagnata da Milly D'Abbraccio, sorella di Mariangela D'Abbraccio, fidanzata con Enrico Ruggeri in gioventù:

Questa entra e canta. Anna Tatangelo dice no e il suo no era decisivo. Siccome gli autori di X Factor sono persone senza ritegno, c'era uno che lo chiamavo ‘il mer*a'. Quindi, questa cantante esce e la sua manager era Milly D'Abbraccio, pornostar. Antefatto: io ero stato in gioventù fidanzato con sua sorella, l'attrice di teatro Mariangela D'Abbraccio. Lei subito a cominciare a chiamarmi: "cognatino". Ho capito che si metteva male, perché era stata mandata dentro dagli autori per litigare. Si crea una trincea. Lei inizia a litigare con Anna Tatangelo. Pensavo di dover difendere la mia collega giudice, quella poi m'aveva detto ‘cognatino'. Io volevo smaterializzarmi. Poi è arrivata la frase che diventata iconica: "Quando la persona è niente, l'offesa è zero". Elio ci fece pure una maglietta.

La lite tra Anna Tatangelo e Milly D'Abbraccio

Cosa successe nel 2010? Martin J. Cambi, questo il nome della cantante, entrò nella sala per il provino spiegando di chiamarsi così per volontà della sua produttrice, Milly D'Abbraccio. L'esito del provino fu disastroso. Ecco perché intervenne Milly D'Abbraccio che puntò subito la più giovane tra i giudici, offendendola e insinuando di essere in quella posizione solo perché sposata con Anna Tatangelo. Ecco allora che la cantante tirò fuori quella risposta entrata nell'immaginario collettivo: "Quando la persona è niente, l'offesa è zero".

