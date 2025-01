video suggerito

Paura per Eva Grimaldi al Grande Fratello: "È caduta con un bicchiere di vetro in mano" Al Grande Fratello disavventura per Eva Grimaldi. La concorrente è inciampata ed è caduta rovinosamente. Lo spavento dei suoi compagni di avventura.

A cura di Daniela Seclì

Paura per Eva Grimaldi. La concorrente ha vissuto una disavventura nella casa del Grande Fratello. Mentre tutti gli inquilini erano riuniti a tavola per la cena, l'attrice è caduta con un bicchiere di vetro in mano.

Cosa è successo a Eva Grimaldi

Nella serata di ieri, sabato 25 gennaio, tutti i concorrenti erano riuniti a tavola per la cena. A un certo punto, Eva Grimaldi – che li stava raggiungendo – è caduta rovinosamente. Ad assistere alla scena, Pamela Petrarolo che non ha nascosto il suo spavento. La concorrente ha urlato: “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano”. Mentre Chiara Cainelli si copriva il viso con la mano, alcuni concorrenti sono corsi da Eva Grimaldi e l’hanno aiutata a rialzarsi. A quanto pare, tutto si sarebbe risolto con un grande spavento. La gieffina non si sarebbe fatta male.

Eva Grimaldi al Grande Fratello

Il percorso di Eva Grimaldi al Grande Fratello si sta rivelando decisamente ricco di colpi di scena. La concorrente non si sta risparmiando. Il suo carattere impetuoso l’ha portata a discutere persino con l’amica Stefania Orlando. Le due donne, tuttavia, sono sempre riuscite a chiarire e a ricucire il loro rapporto. L’attrice è anche andata incontro all’eliminazione dal reality, ma il caso ha voluto che proprio quella sera fosse previsto il ripescaggio tra i concorrenti che hanno lasciato la casa. Il televoto l’ha premiata ed Eva ha potuto riprendere la sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini insieme a Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà il suo percorso nella casa. Intanto, più di una volta, la concorrente ha chiesto di poter ricevere la visita di Imma Battaglia, la sua compagna di vita. Di certo sarà presto accontentata.