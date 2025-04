video suggerito

Patty Pravo si racconta a Verissimo: “Ho provato tutto nella vita” Patty Pravo ospite a Verissimo rivela: “Ho provato davvero tutto”. Dai ricordi di gioventù con i nonni che le davano “l’indennità di fumo” al Piper Club, fino allo scambio di follow con Madonna. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patty Pravo, ospite nella puntata di Verissimo di domenica 13 aprile, si è raccontata senza filtri a Silvia Toffanin, spaziando dai ricordi d'infanzia agli aneddoti più curiosi della sua carriera, fino a svelare un inaspettato legame con la regina del pop internazionale.

"Ho vissuto, ho provato davvero tutto"

Parlando del suo nuovo singolo dal titolo emblematico "Ho provato tutto", la cantante ha confermato che il brano rispecchia perfettamente la sua filosofia di vita: "Diciamo che ho vissuto, ho provato davvero tutto. Ho avuto libertà sin da quando sono nata".

Un'attitudine che, a quanto pare, ha radici profonde nella sua famiglia: "Mia nonna aveva un senso della libertà, era spudorata". La Pravo ha poi svelato un curioso aneddoto familiare legato alle sue prime esperienze con il fumo: "Fumavo con i nonni. Certo. Nonno era capo dei tabacchi, mi scoprì che fumavo. Mi disse: ti dò 50 lire al giorno e te ne puoi comprare 5, ma devi fumare solo quando te lo diciamo noi. A casa non si può fumare, al limite vai nel bagno". Una abitudine che, scherzosamente, ammette di mantenere ancora oggi: "Io vado nei bagni a fumare, ancora oggi".

Gli esordi al Piper e l'incontro con Crocetta

Impossibile non tornare con la memoria agli anni del leggendario Piper Club, fucina di talenti e punto d'incontro della Roma musicale degli anni '60. "C'erano tutti, Tenco, Arbore, Boncompagni", ricorda la cantante con un velo di nostalgia. È proprio in quel contesto che avvenne l'incontro destinato a cambiarle la vita: "Poi c'era Crocetta, che diventò il mio manager, mi vedeva ballare e mi disse: sai cantare come sai ballare? E lì diventai Patty Pravo". Una domanda semplice che ha dato il via a una delle carriere più iconiche e longeve della musica italiana.

L'inaspettato legame con Madonna

Tra le rivelazioni più sorprendenti dell'intervista, spicca quella riguardante un recente scambio social con nientemeno che Madonna. "La seguivo. È successo che ho visto che lei mi seguiva", ha raccontato Patty Pravo con naturalezza, come se si trattasse della cosa più normale del mondo.

Un follow reciproco che potrebbe presto trasformarsi in un incontro reale: "Adesso speriamo di poterci vedere. Se viene in Italia, la vado a trovare. Oppure vado io dove sta lei, a New York", ha concluso la cantante, lasciando intravedere la possibilità di un futuro incontro tra due icone indiscusse della musica mondiale.