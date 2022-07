Ascolti tv: Tim Summer Hits batte Scherzi a parte, Don Matteo vince debolmente la serata La prima puntata di Tim Summer Hits parte piuttosto bene, ma non brilla. Vince la sfida degli ascolti tv la replica di Don Matteo 12 su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante la programmazione tv si arricchisca di appuntamenti nuovi, soprattutto musicali, i dati auditel della prima serata segnano un calo generale tra gli spettatori tv. Nella serata di giovedì 30 giugno, infatti, la prima puntata del Tim Summer Hits, condotta da Stefano De Martino e Andrea Delogu su Rai2, è stata vista da un milione e mezzo di telespettatori, un dato che supera i risultati della seconda rete e, anzi, in termini di share arrivare al 12% è segno comunque di una spinta significativa, data probabilmente dallo show e dagli ospiti presenti, gli artisti più ascoltati della scena musicale italiana. Vince, però, la sfida degli ascolti tv la replica di Don Matteo 12 che supera i due milioni di telespettatori, segno del fatto che la fiction Rai riesce ad accattivarsi il pubblico, nonostante la calura estiva che potrebbe limitare il tempo di permanenza davanti al piccolo schermo.

Ascolti tv giovedì 30 giugno 2022

Nella serata di ieri, giovedì 30 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 è stata la scelta di 2.115.000 spettatori arrivando al 14.8% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte sempre in replica è stato visto da 1.259.000 spettatori registrando uno share del 9.7%. Su Rai2 la prima puntata di Tim Summer Hits ha interessato 1.578.000 spettatori conquistando il 12%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha segnato 1.000.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 L’uomo che voleva diventare Cesare è stato seguito da 735.000 spettatori arrivando al 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 737.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 La figlia del generale ha registrato 768.000 spettatori arrivando al 5.4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato visto da 264.000 spettatori registrando l'1.8% di share. Sul Nove Mr. and Mrs. Smith ha catturato l'attenzione di 371.000 spettatori con il 2.7% di share.