Paolo Belli si commuove nel ricordo di Fabrizio Frizzi: “Lui è sempre con me” Il musicista, ospite di Oggi è un altro giorno, non ha trattenuto la commozione ricordando il collega scomparso alcuni anni fa: “Mi avete tirato un colpo basso”.

A cura di Andrea Parrella

Paolo Belli non resiste alla commozione a Oggi è un altro giorno. Il musicista, storico direttore dell'orchestra di Ballando con le Stelle sin dalla prima edizione, è stato ospite di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 ogni giorno. Nel corso della puntata del 25 maggio, Belli si è raccontato tra carriera e vita privata. A un certo punto la padrona di casa Bortone ha lanciato una clip che ha raccolto diversi momenti televisivi vissuti da Belli nella sua carriera, tra cui alcuni relativi al suo rapporto di amicizia e collaborazione con l'amico Fabrizio Frizzi.

La commozione di Paolo Belli

Terminato il filmato è ripresa la chiacchierata tra la conduttrice e il cantante, ma si è subito compreso che il musicista modenese sia rimasto parecchio scosso dalle immagini mandate in onda. A versare inconsapevolmente sale sulla ferita la conduttrice, Serena Bortone, che ha chiesto a Belli: “Tutte le volte che dovevi suonare l’Anno che verrà non ce la facevi…”. Nessuna risposta da parte del musicista, che è rimasto zitto per diversi secondi, riuscendo a malapena a trattenere le lacrime. Quindi Serena Bortone si è avvicinata e Belli con fare consolatorio: "Parliamo di Fabrizio – ha detto – perché è sempre bello parlare degli amici. Col tempo il dolore della perdita si affievolisce?”. Belli ha risposto: “No, lui è sempre con me. Mi avete tirato un colpo basso, ora Mario Audino (l'autore del programma di Rai1, ndr) questa cosa me la pagherà”.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Quindi Belli si è ripreso, riuscendo a tratteggiare un ricordo affettuoso di Frizzi, definito una persona estremamente intelligente, buona e altruista. Inoltre Belli ha raccontato alcuni aneddoti dai quali si evincevaete come la principale dote di Fabrizio Frizzi fosse la leggerezza e la semplicità con cui, da ogni situazione, riuscisse a fare emergere la serenità e renderla tranquilla.