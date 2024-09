video suggerito

Pamela Petrarolo ha un malore al Grande Fratello: cosa ha avuto e perché, la reazione dei concorrenti Pamela Petrarolo ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello. "Sento che mi sta risalendo il pollo con il riso", poi ha avuto un mancamento dopo il massaggio di Sheila Gatta. I concorrenti l'hanno prontamente soccorsa, rassicurandola e aiutandola a respirare per riprendersi.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello c'è chi inizia ad accusare la stanchezza. Pamela Petrarolo ha avuto un malore dopo pranzo. La concorrente è stata prontamente soccorsa dai suoi compagni di avventura. Nulla di grave per fortuna, solo un malessere passeggero che sarebbe sorto dopo un massaggio che Shaila Gatta le ha fatto.

Il malore di Pamela Petrarolo al Grande Fratello

Pamela Petrarolo partecipa al Grande Fratello con Ilaria Galassi e Eleonora Cecere. Le tre ex Ragazze di Non è la Rai costituiscono un solo concorrente. Dopo pranzo, Shaila Gatta si è offerta di fare un massaggio rilassante a Pamela. Tuttavia, probabilmente perché aveva mangiato da poco, la gieffina ha spiegato di sentirsi poco bene: "Sento che mi sta risalendo il pollo con il riso". Poi ha avuto un mancamento. I concorrenti sono corsi a soccorrerla, tenendole le gambe sollevate e tentando di rassicurarla.

La concorrente soccorsa dagli inquilini della Casa

Il primo istinto dei concorrenti è stato quello di stringersi tutti attorno a Pamela Petrarolo. Helena Prestes, tuttavia, li ha invitati a lasciarla respirare. Eleonora Cecere – che qualche giorno fa si è sentita male a sua volta – ha sollevato le gambe dell'amica per aiutarla a riprendersi. Shaila Gatta le ha preso la mano: "Senti il mio respiro", così da agevolare un ritmo più lento della sua respirazione. Enzo Paolo Turchi l'ha rassicurata: "Ora passa, ora passa". Anche Luca Calvani si è preoccupato per Pamela: "Vuoi andare un po' in bagno? Ti senti meglio? Ti senti tranquilla?". E ha ipotizzato che possa essersi sentita male anche a causa dell'improvviso arrivo del freddo. Poi Ilaria Galassi l'ha invitata a respirare lentamente: "Respira amore". Pamela Petrarolo pian piano si è ripresa. L'appuntamento con il Grande Fratello è il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale5.