Eleonora Cecere si infuria al Grande Fratello: “Non sono la scema di turno”, poi si sente male La prima sfuriata della nuova edizione del Grande Fratello è quella di Eleonora Cecere. L’ex ragazza di Non è la Rai ha rimproverato i suoi compagni di avventura per la brutta abitudine di abbandonare in giro per casa gli elettrodomestici che usano. Per lei, poi, una notte complessa: la concorrente non si è sentita bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello è arrivata la prima sfuriata della nuova edizione. La concorrente che si è spazientita è stata Eleonora Cecere. L'ex ragazza di Non è la Rai si è arrabbiata dopo avere notato che alcuni membri del cast non rimettono al loro posto gli elettrodomestici dopo averli usati. Dopo la lite, secondo quanto riporta Biccy.it, la concorrente sarebbe stata poco bene. Ma andiamo con ordine.

La sfuriata di Eleonora Cecere al Grande Fratello

Eleonora Cecere è la concorrente che più di tutti si sta occupando di tenere in ordine la casa del Grande Fratello. Tuttavia, vorrebbe anche un po' di collaborazione da parte dei suoi compagni di avventura. Mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stavano chiacchierando, si è avvicinata a loro alterata:

Ma quando si usa la roba perché non si rimette a posto? È un concetto che proprio…neanche a casa mia faccio questo. L'aspirapolvere si prende, si usa e si lascia là e quell'altra cosa si prende, si usa e si mette là, poi arriva la scema di turno che prende tutto e lo mette a posto. Anche no. Parlo in generale. Va tutto in magazzino e ho trovato l'aspirapolvere fuori dal magazzino. Ok?

Poi si è allontanata. Lorenzo Spolverato ha chiesto a Shaila Gatta: "Hai preso tu l'aspirapolvere? Non mentire, ci sono le telecamere". Ma la ballerina ha replicato: "Io la scopa elettrica l'ho data alla sua socia che fa Non è la Rai, che non mi ricordo come si chiama", ed è scoppiata a ridere.

La concorrente si è sentita male

Secondo quanto riporta Biccy.it, qualche ora dopo Eleonora Cecere avrebbe confidato di non sentirsi bene, sembra avvertisse un forte mal di pancia. Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, allora, le avrebbero consigliato di andare in confessionale per chiedere di parlare con suo marito. Enzo Paolo Turchi avrebbe ipotizzato che il dolore che Eleonora Cecere provava potesse essere stato causato dalla cena a base di verdure: "Quelle fermentano molto". Per fortuna, la situazione è rientrata. Intorno alle due di notte, Eleonora Cecere avrebbe detto che nonostante il mal di pancia, si sentiva un po' meglio: "Ho ancora un gran mal di pancia, ma ora sto un po’ meglio".