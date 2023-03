Oscar 2023: come vedere la diretta in Italia con o senza Sky, orario e replica È arrivata la notte degli Oscar: tra sabato 11 marzo e domenica 12 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 95esima edizione degli Oscar. In Italia sarà possibile seguirla da mezzanotte sul canale Sky Cinema Oscar, numero 303, e in chiaro su TV8.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutto pronto per la notte degli Oscar 2023: tra sabato 11 marzo e domenica 12 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 95esima edizione degli Oscar. A condurla, per la terza volta nella storia degli Academy, ci sarà Jimmy Kimmel. La serata inizierà alle ore 20 locali, mentre in Italia sarà possibile seguirla da mezzanotte sul canale Sky Cinema Oscar, numero 303. I film candidati sono stati annunciati lo scorso 24 gennaio e tra quelli che hanno ottenuto più candidature ci sonoEverything Everywhere All at Once con 11 nomination, poi All Quiet on the Western Front e The Banshees of Inisherin.

Notte degli Oscar 2023 in TV su TV8 e Sky, dove vedere la cerimonia in diretta in chiaro: orari e canali

La notte degli Oscar 2023 prenderà il via domenica 12 marzo a Los Angeles a partire della ore 20. In Italia, visto il fusorario, bisognerà aspettare lo scoccare della mezzanotte. A partire da quell'ora, infatti, il canale Sky Cinema Oscar (e in streaming su Now) offrirà la diretta della cerimonia a tutti gli abbonati, che si protrarrà fino a tarda notte. Anche chi non è abbonato a Sky potrà seguire l'intera consegna degli Academy Awards: basterà sintonizzarsi sul canale TV8 (numero 108) a partire dalle ore 0.15, così da non perdersi nemmeno un momento della serata più attesa di Hollywood.

La replica della notte degli Oscar 2023 e "Il meglio di"

Per coloro che non sono riusciti a seguire in diretta la notte degli Oscar 2023, sarà possibile recuperare i momenti salienti della cerimonia il giorno successivo. Lunedì 13 marzo, infatti, Sky Cinema Oscar e Sky Uno, a partire dalle ore 21.15, trasmetteranno "Il meglio della notte degli Oscar 2023". Non solo: anche su Tv8 in seconda serata e streaming su Now si potrà recuperare la consegna delle statuette e i momenti più significativi.