Nuovi scontri all’Isola tra Helena Prestess e i naufraghi, le urla di Mazzoli: “Hai rotto i cog*ioni” Non si placano gli animi su Playa Fantasma da quando Helena Prestess è rientrata in gioco. I naufraghi non riescono ad andare d’accordo con lei. Nelle ultime ore si è scatenato un nuovo litigio, Marco Mazzoli le ha urlato contro: “Tutti dicono che hai rotto i cog*ioni e non lo capisci”.

A cura di Gaia Martino

Continuano i dissapori in Honduras, all'Isola dei Famosi Helena Prestess è ancora al centro delle critiche. I naufraghi credono che non sia onesta, che imbrogli sul gioco: i suoi modi di fare non vanno mai giù ai concorrenti e spesso scatenano accesi scontri. Il cocco questa mattina ha scaldato gli animi su Playa Fantasma: "Bugiarda", le urla contro la modella brasiliana.

I naufraghi contro Helena Prestess

Quando Helena Prestess ha iniziato a mangiare il cocco è stata incolpata dai naufraghi di averlo già mangiato. Da qui sarebbe scoppiata una nuova lite. Quando la modella ha sostenuto che non fosse vero, gli animi si sono accesi: "Tutti dicono che hai rotto i cog*ioni e non lo capisci", le parole di Marco Mazzoli. "Ma stiamo mangiando, ma dobbiamo sempre discutere? Sei sempre tu", lo sfogo di Cristina Scuccia. "Voglio silenzio ora", le urla di Andrea Lo Cicero.

Alessandra Drusian: "Speravamo non tornasse in gioco"

I concorrenti dell'Isola non sarebbero affatto contenti del ritorno in gioco di Helena Prestess che, dopo essere stata la meno votata dal televoto e trasferita su Playa Sant'Elena, è tornata tra i naufraghi nell'ultima puntata andata in onda. Alessandra Drusian e Pamella Camassa in particolare non avrebbero gradito il suo ritorno: "Il tuo carattere è troppo per me, sei esuberante, non riesco a stare con una persona così", le parole di Pamela ieri. La Drusian invece è stata più dura e contro la sua compagna d'avventura ha inveito sostenendo di non essere contenta della sua presenza: "Noi ce l'abbiamo messa tutta affinché non vincesse e non avesse la possibilità di rientrare. Non la so prendere o probabilmente non c'è proprio empatia tra me e lei. Staremo a vedere questa settimana come si evolverà questa situazione. Tutti imparano dai loro errori, ma lei…".