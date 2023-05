Alessandra Drusian sul ritorno di Helena all’Isola: “Doppia personalità, speravamo non rientrasse” Alessandra Drusian e Pamela Camassa non sono contente del ritorno in gioco di Helena Prestes all’Isola dei Famosi. La prima naufraga ha subito avuto un confronto con lei: “Non mi piace la tua esuberanza”. La seconda ha confidato alle telecamere: “Ha una doppia personalità, ce l’abbiamo messa tutta per non farla tornare”.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza/ La Fata (IPA)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Helena Prestes è tornata in gioco all'Isola dei Famosi nella puntata del 29 maggio. La naufraga ha battuto le compagne durante una prova e, così, ha abbandonato definitivamente Playa Sant'Elena. Peccato che il suo ritorno non sia stato accolto con gioia dal resto del gruppo, in particolare da Alessandra Drusian e Pamela Camassa, con cui ha già avuto un confronto in diretta.

Il confronto tra Pamela Camassa e Helena Prestes

Anche dopo la diretta, Pamela e Helena hanno avuto modo di confrontarsi. La prima è stata sincera nei confronti della compagna, spiegandole che: "Il tuo carattere è troppo per me perché sei esuberante, non riesco a stare con persona così". La modella brasiliana non capisce però la sua posizione, precisando che non c'è mai stato un tentativo di conoscenza: "Non hai mai chiesto niente su di me, come fai a dire che io non sono come Cristina, senza neanche conoscermi. Tu non ti sei mai aperta con me. Per voi è sempre la mia esuberanza che non va bene". Helena poi, parlando con le telecamere, si è sfogata: "Sento tutti contro di me, non sento sguardi belli, hanno paura di me? Non so, ho già cercato di mostrare la parte buona di me, ma non ci credono".

Alessandra Drusian commenta il ritorno di Helena

Anche Alessandra Drusian ha commentato il ritorno in gioco di Helena, dopo il duro confronto avuto un diretta. Sfogandosi con Gianmaria Sainato, ha detto di lei: "Nel momento in cui stiamo parlando, ti da fastidio che io intervenga o non mi ascolti. Non puoi fare così, avere questa doppia personalità. È un mazzo di carte, che tiri fuori e non sai quale ti capita". Poi, rivolgendosi alla telecamere, ha aggiunto: