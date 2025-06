video suggerito

Nunzio Stancampiano: "Insultai la redazione di Amici al telefono. Per la maestra Celentano ero un arrogante" Nunzio Stancampiano ha ricordato la sua esperienza come ballerino ad Amici nel 2021: da quella volta in cui rispose male alla redazione del programma pensando che fosse uno scherzo al rapporto con Alessandra Celentano e Maria De Filippi.

A cura di Elisabetta Murina

Nunzio Stancampiano ha partecipato ad Amici nell'edizione 2021-2022 e di recente è stato un naufrago dell'Isola dei Famosi 2025. Il ballerino di latino nella scuola è stato seguito dal prof Raimondo Todaro ed è arrivato alla fase del Serale, dove però non ha mai ricevuto l'approvazione della maestra Alessandra Celentano, che non lo riteneva all'altezza. L'ex allievo ha ricordato alcuni aneddoti della sua esperienza ad Amici, da quando rispose male alla redazione al primo incontro con Maria De Filippi.

Quando Nunzio insultò la redazione di Amici

Ospite del podcast House of Malta, il ballerino ha raccontato di quella volta che rispose male alla redazione di Amici e mandò a quel paese la produzione. "Io ero in macchina, c’era un traffico fuori dal normale, mi chiamano con lo sconosciuto. Solitamente non rispondo mai, però non avevo nulla da fare e rispondo", ha esordito. Pensando che la chiamata fosse uno scherzo, le sue parole furono piuttosto scontrose:

Mi dicono che mi stavano chiamando da Amici e che volevano ripropormi. Io, maliziosamente, ho pensato che mi stessero facendo uno scherzo e a questa persona gliene dissi di tutti i colori. Al che poi ho detto che avevo il numero di una ragazza della redazione e ho detto di farmi chiamare da lei. Dopo due minuti mi chiamano.

L'incontro con Maria De Filippi e le critiche della maestra Celentano

Nunzio ha ricordato il primo incontro con Maria De Filippi ad Amici, un programma che inizialmente sentiva piuttosto ontano dalle sue corde: "Vengo da un altro contesto, le danze latinoamericano, che sono tutte competizione e devi essere focalizzato su quello". Fu sua madre a contattare la redazione del programma e a iscriverlo ai casting. Il primo provino avvenne ad agosto, sotto gli occhi attenti della conduttrice:

Mi ha guardato ballare, non me lo aspettavo. Era il periodo del Covid e mi disse "questo è un treno che passa una volta sola, per come sei fatto vai in una discoteca, ti prendi il Covid e me lo porti qui”, allora mi mise in quarantena per 2 settimane in un hotel perché voleva presentarmi ai prof.

Nella scuola Nunzio ha sempre potuto contare sul suo prof Raimondo Todaro, mentre non sull'appoggio della maestra Alessandra Celentano, che non lo riteneva all'altezza: "Pensava che non fossi abbastanza per il serale. Mi diceva che ero arrogante, presuntuoso, mi criticava dopo ogni mia esibizione. Non mi sono mai trattenuto".