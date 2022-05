Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, il video dell’abbraccio in lacrime dopo la lite furiosa All’Isola dei famosi, l’amicizia tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi è stata messa a dura prova da una lite furiosa. Poi, però, i due si sono scambiati un abbraccio tra le lacrime ed è tornato il sereno.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell'Isola dei famosi, trasmessa lunedì 9 maggio, è stata particolarmente intensa per Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. I due avevano creato una bella amicizia, che aveva appassionato gli spettatori, poi qualcosa si è incrinato. Dopo una lite furiosa, però, è arrivata la pace.

La pace tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi

Foto IPA

Il momento della pace è arrivato quando Ilary Blasi ha chiesto ai naufraghi di scegliere a chi permettere di restare in Palapa tra le nuove arrivate: Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Inaspettatamente, Nicolas Vaporidis ha scelto di salvare Mercedesz, proprio per sostenere l'amicizia che sta nascendo tra lei ed Edoardo. Si è avvicinato a Tavassi e bonariamente gli ha detto: "Vaffanc*lo", mentre Mercedesz incredula continuava a ripetere: "Non ci credo, non ci credo". Ilary Blasi, allora, ha chiesto all'attore il motivo di questa scelta e lui ha replicato: "Perché questi due sono belli insieme e perché alla fine a questo scemo voglio bene". Edoardo, allora, l'ha abbracciato forte, mentre la figlia di Eva Henger scoppiava a piangere. Tavassi si è commosso e la conduttrice ha commentato: "Che teneri".

Foto IPA

Perché Nicolas e Edoardo avevano litigato

La lite tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi era iniziata ben prima della diretta. Il fratello di Guendalina ha accusato l'attore di pescare solo per mettersi in mostra e di "rosicare" se altri naufraghi riuscivano a prendere qualche pesciolino. La discussione è proseguita in diretta, dove sono volate parole grosse. Tavassi ha apostrofato Vaporidis come falso e un attore che recita "di mer*a" e ha detto di provare disgusto per lui. Nicolas è apparso sinceramente deluso dalle sue parole: "Era la figura più vicina ad un amico che ho trovato qua, ci siamo confidati, io mi sono aperto e mi ha lanciato in faccia queste cose, ci sono rimasto male". Poi, però è tornato il sereno.