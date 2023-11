Nicholas contro Celentano e Emanuel Lo ad Amici 23: “Basta dire che sono bello, non mi interessa” Nicholas finisce ancora al centro del dibattito ad Amici 23 tra gli insegnanti. “Sei bello. Se non avessi avuto quel fisico, tu non saresti entrato ad Amici” è stato il commento Emanuel Lo dopo l’esibizione dell’allievo. Ma le sue parole hanno fatto storcere il naso al ballerino: “Basta dire che sono bello”.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 26 novembre, Nicholas è stato ancora al centro di un dibattito dopo una sua esibizione. Dopo essere stato accusato di aver peccato di sensualità, si è confrontato con Emanuel Lo e Alessandra Celentano. "Ogni volta viene ripetuto che sono bello, ma non mi interessa. Preferisco che si commenti l'esibizione in sé", lo sfogo dell'allievo.

I commenti di Alessandra Celentano e Emanuel Lo e la reazione di Nicholas

"Sensualità non pervenuta". Così Alessandra Celentano ha commentato l'esibizione del ballerino Nicholas. L'allievo che si è esibito dopo una prova dimostrativa di Umberto Gaudino, non ha ricevuto i commenti che desiderava dagli insegnanti. Anche Emanuel Lo ha sostenuto la tesi della maestra: il prof. di ballo ha però aggiunto che ad aiutare il ballerino è la sua bellezza. A quel punto l'allievo ha replicato a tono:

La sensualità è una cosa soggettiva, mi dispiace che non sono arrivato. Ogni volta viene ripetuto che sono bello, ma non mi interessa. Preferisco che si commenti l'esibizione in sé, ditemi che l'ho fatto male.

"Mi vuoi scrivere un copione? Guarda che nella danza aiuta" ha replicato Emanuel Lo prima di continuare: "Se non avessi avuto quel fisico, tu non saresti entrato ad Amici. Tu sei nato così, non devi mettere da parte il tuo fisico perché è una cosa fondamentale. E ti dirò di più, hai il fisico per fare il ballerino. Goditela".

Lo scontro tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro

"Sto parlando del fisico. Io dico che il suo fisico ha un valore" ha continuato Emanuel Lo dopo l'intervento di Raimondo Todaro. Quest'ultimo si è mostrato in disaccordo con i suoi colleghi, ha poi scherzosamente invitato la regia a mostrare la reazione di Lil Jolie alla visione della coreografia di Nicholas in sala prove. Prima di tornare al suo posto, l'allievo ha poi aggiunto: "Ogni volta che mi esibisco, si commenta il mio fisico. Ogni volta ci fermiamo a questa cosa".