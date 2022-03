Natalia Titova in lacrime per l’Ucraina e la sua famiglia in Russia: “Mio padre ha avuto un infarto” La ballerina originaria di Mosca è visibilmente scossa nel raccontare la sua preoccupazione per quanto sta avvenendo in Ucraina, ma anche per la sua famiglia in Russia: “Sento mia mamma, ma non posso raggiungerla”.

A cura di Giulia Turco

Natalia Titova ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno racconta la sua preoccupazione per la situazione in Ucraina e al tempo stesso per i suoi connazionali in Russia. La ballerina infatti, originaria di Mosca, è apparsa visibilmente provata per la situazione familiare delle ultime settimane. Sa di non poter raggiungere i suoi genitori in questo momento, qualunque cosa succeda, e deve accontentarsi di sentire solo per telefono la madre. Il padre nel frattempo è stato colpito da un infarto.

Natalia Titova provata per la situazione in Ucraina

L'insegnante di danza ha ballato sulle note di Imagine un passo a due insieme a Samuel Peron, per esprimere la sua solidarietà verso il popolo ucraino. Terminata l'esibizione, Serena Bortone le si è avvicinata chiedendole come si sentisse, ma la ballerina era tanto provata da non riuscire a rispondere in un primo momento. “Ci sono tante persone che stanno peggio di me, mi dispiace tanto”, ha spiegato. “Ma vivo male, vivo come fossi lì con queste persone che veramente soffrono tanto”, ha aggiunto con voce spezzata. "Ho visto quando i genitori hanno mandato i bambini sui pullman purché andassero via da quella situazione. Al pensiero che sarebbe potuto succedere a me, di dover lasciar andare mia figlia senza sapere se l'avrei più ritrovata…".

La preoccupazione per la famiglia in Russia

La sua famiglia vive ancora in Russia, dove la ballerina è nata e cresciuta. È arrivata in Italia nel 1998, trovando il successo insieme a Simone di Pasquale, poi a Ballando con le stelle, dove ha partecipato la prima volta nel 2005. Oggi è legata sentimentalmente a Massimiliano Rosolino dal quale ha avuto due figlie, ma ha sempre mantenuto il legame con i suoi cari in Russia. “Con mia mamma io non dico i miei problemi e lei non dice i suoi. Ho scoperto qualche giorno fa da mio zio che mio papà ha avuto un infarto", ha raccontato a Serena Bortone. "In questa situazione, qualsiasi cosa succede ci sono tanti pensieri per le famiglie, per i bambini…”.