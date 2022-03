Eurovision 2022 sarà dedicato alla pace: “Ucraina conferma che ci sarà, Russia esclusa” Dopo dell’invasione russa in Ucraina, l’organizzazione dell’evento annuncia il tema di quest’anno, confermando l’esclusione della Russia dalla manifestazione.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in scena dal 10 al 14 maggio l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. La manifestazione in queste settimane sta ricalibrando la narrativa di questa edizione in linea con quanto sta accadendo in Ucraina dopo l'invasione dell'esercito russo che prosegue da settimane.

L'annuncio dell'organizzazione

Nelle scorse ore sono arrivati nuovi dettagli sul tema di questa edizione e sulla partecipazione dei due rispettivi paesi:

L'Eurovision Song Contest in programma al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio quest'anno sarà incentrato sul tema della pace. L'Ucraina ha confermato la sua presenza, mentre la Russia e' stata esclusa: le delegazioni in arrivo saranno quindi quaranta. Lo hanno annunciato gli executive producer di Eurovision Simona Martorelli, direttrice relazioni internazionali Rai, e Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, in conferenza stampa nel capoluogo piemontese col direttore del centro di produzione Rai di Torino, Guido Rossi, responsabile delle attività organizzative della manifestazione che si svolgeranno all'esterno del palazzetto.

Chi rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision

L'esclusione della Russia era stata già annunciata il 25 febbraioera stata già annunciata il 25 febbraio, a poche ore dall'invasione delle truppe sul territorio ucraino e in seguito alla richiesta della stessa Ucraina per una presa di posizione decisa da parte dell'organizzazione. Quanto ai concorrenti in gara per l'Ucraina stessa, dopo il ritiro della cantante Alina Pash (contestata per essersi recata "illegalmente" in Crimea negli ultimi anni) è stata confermata la partecipazione del gruppo musicale Kalush.

L'Eurovision Song Contest torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria a Rotterdam dei Maneskin. La manifestazione andrà in scena dal 10 al 14 maggio al Pala Alpi Tour di Torino, terza città italiana ad ospitare l'evento dopo Napoli e Roma.