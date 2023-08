Monica Giandotti condurrà Tg3 Linea Notte, la giornalista sostituisce Maurizio Mannoni La giornalista di Rai3 ufficialmente alla conduzione dello spazio di approfondimento di Rai3 in onda dal 2008. Prende il posto di Maurizio Mannoni, che aveva annunciato l’addio con una certa amarezza.

A cura di Andrea Parrella

Toccherà a Monica Giandotti il compito di sostituire Maurizio Mannoni alla guida di Linea Notte, la striscia informativa della seconda serata di Rai3 diventata oramai un appuntamento storico per il pubblico della rete. La giornalista, alla guida di Agorà nella scorsa stagione, è protagonista del promo di Tg3 Linea Notte in circolazione in queste ore.

Il promo del nuovo Tg3 Linea Notte

"Ci vedremo altrove”, aveva detto Giandotti all'ultima puntata di Agorà dello scorso giugno, ma sempre su Rai 3. E così è toccato a lei l'incarico di una conduzione pesante, visto che Mannoni era il volto di Tg3 Linea Notte sin dalla prima puntata della trasmissione, nel 2008. “Vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a mezzanotte, con la nuova Linea Notte”, la frase di Giandotti nel promo in rotazione su Rai3, con l'annuncio del ritorno del programma lunedì 4 settembre.

Poster, il programma del sabato di Rai2 con Monica Giandotti

Monica Giandotti, in realtà, era stata già destinata a un altro programma, Poster, in onda al sabato pomeriggio su Rai 2 con debutto previsto l’11 novembre alle 17. Non è chiaro, a questo punto, se il progetto continuerà ad essere nelle sue mani, o verrà affidato ad un altro volto Rai, visto l'impegno quotidiano della giornalista. Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it in queste ore, quest'ultima appare l'ipotesi più probabile.

L'addio amaro di Mannoni

Un addio, quello di Maurizio Mannoni alla trasmissione, accompagnato da una certa amarezza. Il giornalista di Rai3 aveva infatti salutato il suo pubblico in un clima di incertezza, lasciando intendere in occasione dell'ultima puntata che il destino fosse incerto. Pochi giorni dopo, attraverso i social, aveva invece annunciato l'addio definitivo così: "Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no”. Queste le parole del 2 agosto, con un commento in chiusura che lascia trasparire una certa amarezza: “La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione”.