Michele Morrone a C’è Posta per te regala il suo copione a Marta, il padre è geloso: “Allontanati”

A cura di Elisabetta Murina

Michele Morrone è l'ospite speciale della prima storia di C'è Posta per te, nella puntata in onda sabato 4 febbraio. Il noto cantante e attore della saga 365 è in studio per fare una sorpresa a Marta, 18 anni. A chiamarlo il padre della ragazza, Sergio, che vuole farsi perdonare per essere stato un padre assente e a volte inadeguato dopo la morte della madre, avvenuta a seguito di una dolorosa malattia.

Sergio vuole farsi perdonare dalla figlia Marta

Sergio è il papà di Marta, 18 anni, e di un'altra ragazza più piccola, Sofia, di 13 anni. Da quando la moglie Ivana è morta, l'uomo si trova da solo a dover crescere le figlie e spesso si sente un padre inadeguato, pensando di averle trascurate per dedicarsi alla moglie e al lavoro, che lo portava lontano da casa per lunghi periodi. Quindi, nello studio di C'è Posta per te, Sergio vuole farsi perdonare e fare una sorpresa alla figlia, il cui idolo è proprio Michele Morrone. Di fronte alla 18enne, commosso, ha detto:

Da quando lei non c'è più mi sento inadeguato, ho paura di sbagliare con voi. Sono qui per chiederti scusa del fatto che magari in quel periodo vi ho trascurato, non vi ho abbracciato abbastanza perché ero troppo concentrato sulla mamma. Voglio spazzarvi via il dolore e regalarvi tanti sorrisi. Ho due figlie che sono migliori di me e sono orgoglioso di dirlo. Un grazie a te per insegnarmi che tanto vale stare sulla terra con il sorriso. Voi siete tutto quello che ho di più speciale al mondo.

Dopo una lunga lettera di Sergio per Marta, letta da Maria De Filippi, in studio è entrato Michele Morrone. Il noto attore ha due regali per la 18enne: il copione originale del suo film con una sua dedica e un cestino di ciliegie con un bigliettino speciale, per il suo percorso universitario a Messina. Morrone è molto vicino alla storia dei due protagonisti di C'è Posta per te:

Tuo papà è un eroe, mi sono molto affezionato alla tua storia. Ho una storia simile a quella di tuo padre, anche io vedo ogni tanto i miei bambini che abitano in Libano, anche io ho un rapporto a distanza con loro. Capisco tuo padre. Sono qui perché mi fa piacere conoscerti e mi piacerebbe regalarti qualcosa, che a me ha portato molta fortuna.

Sergio è un pò geloso del noto attore e, scherzando, gli dice di allontanarsi dalla figlia. "Bella, educata, capisco perché sei geloso", scherza Morrone con l'uomo. "Ti prometto che non sarò più geloso, ti manderò una sera a ballare a Catania, solo se attivi la geoloacizzazione", conclude l'uomo parlando con Marta. La ragazza poi apre la busta e abbraccia il padre.