Michele con un maglione grigio come Chiara Ferragni torna sulla sua cacciata da UeD: “Inesattezze e falsità” Michele Longobardi torna su Instagram dopo la sua cacciata da Uomini e Donne, a seguito della chiamata di Alessandra Fumagalli che ha raccontato di aver avuto conversazioni con lui, mentre era nel programma. L’ex tronista, quindi, prova a scusarsi sostenendo che ci siano state delle inesattezze, ma senza scendere nei dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Michele Longobardi torna a parlare della sua cacciata da Uomini e Donne, dopo la puntata in cui è andata in onda la chiamata di Alessandra Fumagalli che ha reso note le conversazioni tra lei e l'ex tronista. Su Instagram, dopo un primo messaggio pubblicato nella serata di lunedì, prova a scusarsi sottolineando anche il fatto che ci siano state inesattezze in merito al suo allontanamento dal programma.

Le scuse di Michele in un video dopo la cacciata da Uomini e Donne

Compare vestito con un maglione grigio, qualcuno ricorderà un illustre precedente, quello di Chiara Ferragni dopo il PadoroGate, ma è così che Michele Longobardi decide di pubblicare un video in cui si scusa per quanto è accaduto e dice di non voler chiarire, pensando di poterlo fare in un secondo momento. L'ex tronista, quindi, aggiunge:

Nonostante sia dura per me fare questo video, penso sia necessario per evitare di fare il solito video su sfondo nero con testo bianco, questo video non è per mettere i puntini sulle i, quello magari sarà fatto in un altro momento, perché dalla mia vicenda sono emerse tante inesattezze e falsità, ma non è quello il punto del vito. Il punto del video è una tacita e solare ammissione di colpe per il casino che ho fatto e perché penso di dovere delle scuse a tante persone, quelle che mi hanno seguito nel programma, mi hanno selezionato, hanno lavorato per me, ma anche fuori dal programma, persone che mi hanno sopportato, facevano il tifo per me, si meritavano un epilogo diverso da quello che è successo per colpa mia, per le mie leggerezze, anche amici, parenti, il senso del video è questo qui.

Michele Longobardi dispiaciuto dai messaggi d'odio

Pur aspettandosi polemiche e critiche, anche piuttosto feroci, dopo quanto è emerso in puntata, Michele si dice dispiaciuto per i messaggi di odio ricevuti, ammettendo di non comprenderne la ragione:

Ovviamente so di dovere delle scuse e di aver deluso anche persone che hanno condiviso il percorso con me, per quelle ci sarà una sede privata, mi auguro, alcune scuse già sono state fatte, altre saranno fatte non voglio dire per riallacciare i rapporti, ma anche in quel caso scusarsi con persone che meritano le mie scuse e poi vi ringrazio per i messaggi belli, un po’ meno per i messaggi di odio, mi aspettavo tante critiche in verità che sono giuste, necessarie e meritate. Ma i messaggi di odio nei confronti di una persona che fattivamente ha rovinato se stessa e il suo percorso li capisco un po’ meno, però, fanno parte del gioco.