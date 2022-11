“Mi vergono sempre un po’ di quello che sono”, il monologo di Arisa a Le Iene L’intervento di Arisa a Le Iene, con il monologo recitato nella puntata del 22 novembre: “Essere buoni non è un precetto religioso o una roba da sfigati”.

A cura di Andrea Parrella

La Tv dei monologhi riserva un posto anche ad Arisa, la cantante che è stata ospite de le Iene nella puntata del 22 novembre con un suo lungo messaggio, come ormai è diventato prassi del programma di Davide Parenti. Nel suo monologo Arisa si racconta commossa, parlando di sé, del suo rapporto con la bontà e dell'opinione di se stessa: "Fino all’ultimo pensavo di non farcela ad essere qui, perché mi vergogno sempre un po’ di quello che sono e di quello che faccio. Mi sono chiesta: a chi interesserà di me, di quello che racconto o di quello che provo io? Poi però, ho pensato che, infondo, io credo nel mio punto di vista, ha già 40 anni ed è figlio delle persone che amo di più al mondo, del cielo della Basilicata, della terra incastrata sotto le unghie, di tante offese mai rese e di troppi no…ma anche di premi inaspettati, di sorrisi non dovuti, dell’amore semplice, quello più puro".

Il discorso di Arisa prosegue così, tornando ai suoi sogni di bambina: "Fin da bambina sono stata attratta da chi cerca di fare star bene gli altri. Sognavo di essere luminosa come Papa Giovanni Paolo II e di cantare canzoni come "Heal the world" di Michael Jackson, che incita ognuno di noi a rendere il mondo un posto migliore per tutta la razza umana. Quando mi dicevano che non ce l’avrei fatta io non rispondevo nulla, mi chiudevo in camera a pensare più forte, ad architettare la mia luce, e alla fine sono riuscita a brillare per davvero. E quando canto è sempre per la pace e per diffondere amore: mi piace che le persone si sentano accettate con la mia musica". La cantante quindi chiude con un invito alla bontà il suo intervento: