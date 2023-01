Matteo Messina Denaro arrestato, cambia la programmazione Rai La programmazione Rai del 16 gennaio subirà variazioni in virtù della notizia dell’arresto del superlatitante. Edizioni straordinarie e approfondimenti nel corso dell’intera giornata sulle tre reti del servizio pubblico.

A cura di Andrea Parrella

L'arresto di Matteo Messina Denaro, l'ultimo boss di Cosa Nostra latitante dal 1993, ha inevitabilmente inciso sull'agenda informativa della giornata, concentrando l'attenzione sulla cattura del boss. Nel corso della giornata di lunedì 16 gennaio la programmazione Rai subirà diverse modifiche per lasciare spazio ad approfondimenti varii sull'arresto di Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro, come cambia la programmazione Rai

Oltre ai numerosi flash nel corso della mattinata, ci sarà uno speciale di seconda serata su Rai 1, dopo la fiction “Il nostro Generale”. Al posto di “Cronache criminali”, uno speciale a cura del Tg1 sull’operazione che ha portato alla cattura. Su Rai 3, l’edizione del Tg3 delle 12 si prolungherà fino alle 13 con collegamenti e aggiornamenti. Altri approfondimenti sono previsti nel corso della giornata anche su RaiNews24 e raiNews.it, oltre che nei Giornali Radio. Grande eco anche su Rai Italia che replicherà ciò che i canali generalisti proporranno oltre ad approfondimenti su ‘Casa Italia'. Non è ancora chiaro se ci saranno variazioni anche in relazione alla programmazione di prima serata e nelle prossime ore arriveranno eventuali aggiornamenti.

L'arresto di Matteo Messina Denaro

La notizia della cattura del boss di Cosa Nostra è arrivata nella mattina del 16 gennaio (quitutti gli aggiornamenti). L'arresto del superlatitante di Castelvetrano – soprannominato ‘U siccu' è avvenuta – tra gli applausi dei palermitani – nella clinica "Maddalena" di Palermo dove era in cura da almeno un anno per un tumore sotto il nome di Andrea Bonafede. Matteo Messina Denaro sarà portato in una struttura carceraria di massima sicurezza. Secondo la direttrice della clinica, il boss doveva sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia ed avrebbe tentato la fuga prima di essere bloccato. Il superlatitante è considerato tra i più pericolosi al mondo, e condannato all'ergastolo per decine di omicidi e per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, oltre che per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma.