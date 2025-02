video suggerito

Mattia Fumagalli sbotta contro Shaila e Lorenzo al GF: "Non sono la pecorella di nessuno" Nella puntata del GF di stasera, lunedì 24 febbraio 2025, Mattia Fumagalli ha litigato animatamente con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. In salotto i concorrenti si sono divisi e l'influencer ha sbottato: "Non sono la pecorella di nessuno".

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello questa sera, durante la puntata in diretta su Canale5, Mattia Fumagalli ha litigato animatamente con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. L'influencer ha accusato la coppia di essere "poco inclusiva": "Quale approccio va bene con loro? Io non faccio come dicono loro" ha dichiarato in una clip trasmessa in puntata. In salotto, dopo le immagini dei confessionali, si è accesa una discussione.

Lo scontro al GF tra Mattia, Shaila e Lorenzo

"Sono andato sempre contro tutti nella vita, mi ha dato del falso. Non ha capito niente di me" ha dichiarato Mattia dopo essere stato accusato da Shaila di essere un falso. In salotto Fumagalli si è così rivolto alla sua inquilina: "Sono loro che vivono di clip, del cinema", rivolgendosi agli Shailenzo. Dopo aver raccontato un episodio legato all'ex velina, quest'ultima ha commentato: "Se hai le manie di protagonismo, cosa devo dirti?". Nella discussione si è inserito anche Lorenzo Spolverato che ha accusato il concorrente: "Non trovo coerenza in ciò che dice. Perché Shaila è falsa? Perché parla di sé? Lei si è interessata a te". "Lei non dice quel che realmente è" ha risposto Fumagalli che, dopo essere stato accusato di sembrare polemico "come Helena Prestes", ha sbottato: "Io sono Mattia. Non sono la pecorella di nessuno".

"Loro fanno la pace e litigano a comando. A favore sempre di camera, lo scrivo e lo firmo" ha continuato Fumagalli. Quando sono intervenuti altri concorrenti, anche Shaila Gatta ha detto la sua: "Ti ho dato il mio cuore, ti ho offerto del tempo, hai poca empatia nel comprendere questo. Non ho bisogno di ascoltare la tua storia per sapere che hai bisogno di sentirti accettato". Iago, allora, ha dichiarato: "Non rispettano l'opinione del nuovo arrivato perché va contro di loro. Ha scelto di non unirsi al gruppetto dopo aver capito che sono egocentrici".