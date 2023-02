Masterchef Italia 12, chi sono gli eliminati dell’ottava puntata del 2 febbraio 2023 Ollivier e Nicola sono gli eliminati della puntata di Masterchef 12 andata in onda su Sky Uno il 2 febbraio 2023: il giovane aspirante chef ha perso dopo la Golden Mystery Box, Olliver dopo la prova in esterna. Ospite della puntata lo chef, pasticciere pluripremiato, Gianluca Gusco.

A cura di Gaia Martino

L'ottava puntata di MasterChef Italia 12 ha visto i concorrenti alle prese con una nuova Golden Mystery Box a tema "radici", poi con la prova in esterna sul Monte Cervino. Nell'appuntamento su Sky Uno con il cooking show, giovedì 2 febbraio 2023, sono stati due i concorrenti ad essere stati eliminati: Nicola, che ha perso dopo la prova Invention Test con lo chef Gianluca Fusto, e Ollivier dopo la prova in esterna.

Masterchef 12, Nicola e Ollivier eliminati della puntata 2 febbraio 2023

La puntata di Masterchef 12 ieri sera, giovedì 2 febbraio, ha visto l'eliminazione di Nicola e Ollivier. Dopo la Golden Mystery Box, oltre Edoardo, Hue, Mattia e Sara, il resto dei concorrenti hanno dovuto gareggiare tra loro con l'Invention Test. Con Gianluca Fusto, chef pluripremiato, Nicola ha proposto una mille foglie con la frolla, ma non ha convinto l'ospite essendo il suo dolce crudo: il giovane aspirante chef ha così dovuto lasciare il programma. Dopo la prova in esterna, Ollivier, capo della brigata blu che ha perso la sfida, non è riuscito a conquistare i giudici al Pressure Test. "Grazie a voi e a Chef Locatelli perché quel suo primo no, mi ha fatto aprire gli occhi su me stesso e sulle qualità che potevo avere e che non ho visto. Non ho mai creduto che la mia vita potesse essere così speciale. Ad un certo punto mi sono sentito il più vecchio di tutti e ho perso un po’ di sicurezza in me stesso". Guardando i compagni in balconata Ollivier ha salutato tutti con queste parole: "Sono veramente forti questi giovani!".

Cos'è successo nell'ottava puntata di Masterchef Italia

Nell'ottava puntata di Masterchef 12 i concorrenti si sono sfidati prima davanti una Golden Mystery Box a tema "radici", per l'Invention Test i giudici hanno ospitato lo chef, pasticciere pluripremiato, Gianluca Gusco, uno tra i più talentuosi in Italia. Per la prova in esterna gli aspiranti cuochi hanno scalato il Monte Cervino per poi sfidarsi nella regione della Valle d'Aosta con Ollivier e Lavinia a capo delle brigate. Al Pressure test finale i protagonisti dell'edizione si sono sfidati a suon di pasta: hanno dovuto dimostrare ai giudici di saper padroneggiare le diverse cotture della pasta.