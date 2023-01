Masterchef Italia 12, chi sono gli eliminati della settima puntata del 26 gennaio 2023 Ad essere eliminati nella settima puntata di Masterchef del 26 gennaio 2023 sono Giuseppe e Silvia. Il primo è stato eliminato dopo un improvviso pressure test a seguito della Mistery Box, l’altra eliminazione è avvenuta alla fine dello Skill Test. Ospite della puntata lo chef stellato Jeremy Chan.

A cura di Ilaria Costabile

La settima puntata di Masterchef Italia 12 si apre in maniera piuttosto particolare per gli aspiranti chef che sono chiamati, sin da subito, a sostenere delle prove difficili che metteranno alla prova i loro palati. Nell'appuntamento del 26 gennaio 2023 con il cooking show di Endemol Shine Italy, sono stati due concorrenti ad essere eliminati: Giuseppe, dopo un improvviso Pressure test a seguito della prima prova e dopo lo Skill test è stata Silvia a dover abbandonare lo show.

Masterchef 12, Giuseppe e Silvia eliminati della puntata del 26 gennaio 2023

Due gli eliminati nel settimo appuntamento con Masterchef anche se, stavolta, gli aspiranti chef hanno dovuto superare delle prove piuttosto complesse che li hanno costretti a superare le loro stesse difficoltà. Il primo a dover abbandonare per sempre la cucina più famosa d'Italia è Giuseppe, da tutti conosciuto ormai con il soprannome di Bari Cooper, affibbiatogli da Antonino Cannavacciuolo.

Il piatto che ha decretato la sua uscita è stata un "Lago salato" ovvero una sogliola in crosta di sale e caffé, che ha dovuto preparare a seguito di un improvviso pressure test in cui si è dovuto sfidare con Lavinia e Mattia. I giudici, nonostante la prova fosse particolarmente difficile, non hanno approvato il piatto preparato dall'aspirante chef barese che, quindi, ha dovuto dire addio al suo sogno.

La seconda ad essere eliminata è Silvia che, invece, non è riuscita a superare i vari step dello Skill Test con protagonista uno degli chef più amati della trasmissione, ovvero Jeremy Chan.

Cos'è successo nella settima puntata di Masterchef Italia

Una puntata a dir poco ricca di colpi di scena quella del 26 gennaio 2023, dove i concorrenti rimasti in gara hanno dovuto dimostrare di avere un palato a dir poco sopraffino. La prima prova è stata una Black Mistery Box in cui ognuno degli aspiranti chef ha dovuto indovinare i gusti di dieci gelatine nascoste sotto la scatola, per poi utilizzarli tutti nella preparazione del piatto. Ad avere la meglio è Lavinia che indovina nove ingredienti, ma questa sarà un'arma a doppio taglio che non le permetterà di realizzare un piatto soddisfacente per gli chef.

Quindi i peggiori di questa prima prova, ovvero la 22enne torinese, Giuseppe e Mattia, sono costretti a sfidarsi in un pressure test con eliminazione. A seguire, ospite della puntata è lo chef Jeremy Chan, del ristorante 2 Stelle Michelin di Londra Ikoyi. Come sempre la prova è strutturata in più step, chi supera i vari passaggi accede alla balconata, salvandosi.

Se nella prima parte della serata si è parlato di gusto, lo Skill Test, si focalizza sugli altri sensi: dalla vista al bilanciamento dei sapori, fino alla multi sensorialità dell'ultimo step dove i concorrenti, bendati, hanno dovuto assaggiare un piatto creato proprio dallo chef Jeremy Chan, e poi si sono cimentati nella sua riproduzione senza aver alcun riferimento o indicazione se non quella data dai propri sensi.