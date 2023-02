Masterchef 12, chi sono i finalisti e gli eliminati della puntata del 23 febbraio La puntata del 23 febbraio di Masterchef ha visto due aspiranti chef lasciare la cucina più famosa d’Italia. Dopo la prova in esterna in Francia, a continuare il loro sogno sono arrivati in quattro, ovvero i finalisti di questa edizione.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 23 febbraio 2023 di Masterchef Italia, arrivata su Sky Uno, sono stati individuati i quattro finalisti di questa edizione. Dopo il consueto appuntamento con le sfide della Mistery Box e dell'Invention Test, gli aspiranti chef hanno la possibilità di cucinare nel ristorante dello chef da tre stelle Michelin, Mauro Colagreco, che si trova in Francia a Mentone. Nella puntata, però, non sono mancati gli eliminati, il primo decretato dopo l'arrivo dell'ospite della puntata, ovvero Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022 e l'altro concorrente ad abbandonare la cucina dopo il fatidico Pressure test. I finalisti di questa edizione sono: Bubu, Hue, Mattia ed Edoardo.

Chi sono i 4 finalisti che si sfideranno nell'ultima puntata

Bubu vince la prova in esterna, ed è il primo finalista

Come in ogni stagione del talent dedicato alla cucina più famoso al mondo, la classe è arrivata step dopo step a perdere i suoi componenti, arrivando così ai quattro aspiranti chef che devono contendersi il titolo di Masterchef italiano. A giocarsela fino all'ultima portata sono il giovanissimo Bubu, la timida Hué, il volitivo Mattia e l'estroso Edoardo che hanno dimostrato di avere il talento, ma anche la tenacia per non lasciarsi abbattere dagli alti e bassi affrontati in questo percorso attraverso l'arte del cibo. I quattro dovranno affrontare una prima prova che, però, porterà uno di loro a lasciare il talent ad un passo dalla vittoria, mentre gli altri potranno portare a termine la loro idea di cucina, mostrando agli chef il menù che hanno costruito e servendoglielo nella puntata finale.

Chi è stato eliminato dopo la prova in esterna giovedì 23 febbraio

Sara e Mattia all’ultimo Pressure Test

Dopo la prima eliminazione a seguito dell'Invention Test, che non è stato superato da Roberto, il quale salutando giudici e compagni d'avventura dichiara: "Grazie Chef, perché in questo percorso mi avete stimolato e stuzzicato per vedere fino a che punto potevo arrivare. Mi sono aperto e buttato, è stato il viaggio più bello della mia vita". La prova in esterna nel ristorante di Mauro Colagreco, però, è stata decisiva per altri due aspiranti chef che, una volta rientrati, hanno dovuto sfidarsi in un serratissimo pressure test. Si tratta di Sara e Mattia. Tra i due a dover abbandonare la cucina di Masterchef è stata Sara che dichiara: "Sono orgogliosissima del mio percorso, quando sono entrata ero una persona che non sapeva più cosa le piacesse fare nella vita, qui ho scoperto la voglia di non mollare mai".