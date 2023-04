Marisa Laurito: “Ai giovani dico che le raccomandazioni non servono, non cercatele” Ospite di Da noi… a ruota libera, Marisa Laurito si racconta a Francesca Fialdini, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, fatta di grandi incontri, tra cui quello con De Filippo: “mi ha regalato preparazione, disciplina, amore per questo mestiere”.

A cura di Andrea Parrella

Marisa Laurito si racconta a ‘Da noi…a ruota libera’, nella puntata del programma di Rai 1 andata in onda domenica 2 aprile. L'attrice si è raccontata in lungo e largo a Francesca Fialdini, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, segnata dall'influenza di grandi personaggi dello spettacolo che hanno deciso di includerla in diversi progetti rivelatisi cruciali per lei, che rimarca: "Non ho mai avuto una raccomandazione ma grandi professionisti che mi hanno scelta. Eduardo De Filippo il mio maestro". Scendendo nel dettaglio, Laurito ha detto:

Non ho mai avuto una raccomandazione e, anzi, voglio direi di non cercarle. Le raccomandazioni non servono. Bisogna solo lavorare, studiare e andare avanti per la propria strada. Ho avuto grandi professionisti che mi hanno scelta. Avere dei grandi maestri è importantissimo. Io ho avuto Eduardo, non potevo iniziare meglio la mia carriera. De Filippo mi ha regalato preparazione, disciplina, amore per questo mestiere. Cosa potevo chiedere di più? Solo grazie a lui ricevetti due applausi con tre battute.

Marisa Laurito a Quelle brave ragazze

Così Marisa Laurito, reduce dal successo in Tv con Quelle brave ragazze, show in cui è subentrata al posto di Orietta Berti, al fianco di Mara Maionchi e Sandra Milo. Laurito che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé anche per la dichiarazione in salsa partenopea, a sostegno del Napoli di Spalletti avviato verso lo scudetto.

La promessa per lo scudetto del Napoli

Laurito ha promesso di pagare pegno nel caso in cui la sua squadra del cuore dovesse vincere il campionato. Durante una intervista rilasciata a Un giorno da pecora, l’attrice ha garantito che se le cose dovessero procedere per il verso giusto, girerà per strada per un intero mese avvolta nella bandiera del Napoli. Solo nella bandiera del Napoli. “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Sì, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda. Questo lo posso promettere”, ha garantito l’attrice durante il collegamento con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su RaiRadio1.