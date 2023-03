Marisa Laurito: “Se il Napoli vince lo scudetto andrò in giro nuda avvolta dalla bandiera” La promessa di Marisa Laurito, attrice napoletana, nel caso in cui il Napoli vincesse lo scudetto: “Non posso spogliarmi perché è passata l’epoca ma andrò in giro nuda e avvolta dalla bandiera”.

A cura di Stefania Rocco

Una promessa è una promessa. Lo sa bene Marisa Laurito che ha promesso di pagare pegno nel caso in cui il Napoli, la sua squadra del cuore, dovesse vincere lo scudetto. Durante una intervista rilasciata a Un giorno da pecora, l’attrice ha garantito che se le cose dovessero procedere per il verso giusto, girerà per strada per un intero mese avvolta nella bandiera del Napoli. Solo nella bandiera del Napoli. “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Sì, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda. Questo lo posso promettere”, ha garantito l’attrice durante il collegamento con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su RaiRadio1.

Marisa Laurito. “Nella mia casa passati Sergio Castellitto e Roberto Benigni”

Marisa ha ricordato i tempi in cui, giovanissima, viveva insieme a una collega in un appartamento pagato a fatica: “Ai tempi io e Marina Gonfalone, grandissima attrice, avevamo una specie di ‘comune’. Era una piccola casa, che non riuscivamo neanche a pagare, e che veniva anche subaffitata come bisca. Ogni tanto dovevamo sloggiare, serviva ad altri per giocare a poker”. In quella casa, garantisce, sarebbero passati doversi personaggi famosi: “Da Sergio Castellitto a Roberto Benigni”.

“Nessuna relazione con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo”

L’attrice ne ha approfittato per smentire alcune delle storie d’amore che negli anni le sono state attribuite. Su tutte quelle con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo: “Non avrei potuto mai avere con loro una relazione: ridevamo dalla mattina alla sera e la sessualità non va d’accordo con la risata”. Infine, il suo parere sulle donne più influenti nella politica oggi: Elly Schlein e Giorgia Meloni. “Si, pare che piaccia. Ma in questo periodo sono lontana dalla politica, l’importante è che si faccia e si faccia bene”, ha detto in riferimento alla prima. Sulla seconda, invece, ha dichiarato: “Sono molto contenta che ci sia una donna al governo, anche se avrei sperato fosse un’altra donna. È una donna capace, preparata, però abbiamo idee diverse”.