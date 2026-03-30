Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Mario Giordano saluta il suo cameraman storico in diretta: “Grazie per tutto quello che hai fatto”

Mario Giordano chiama in studio il cameraman Cristiano, che va in pensione dopo anni a Fuori dal Coro: applauso, battute sul calcio e la chiusura fatta insieme.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'ultima puntata prima della pausa pasquale di Fuori dal Coro si è chiusa con una scena che non era in scaletta. Mario Giordano ha interrotto la consueta chiusura del programma per richiamare al centro dello studio un uomo che per anni ha lavorato nell'ombra: Cristiano Garioni, il cameraman addetto alla steady cam, alla sua ultima sera in servizio prima della pensione.

Il saluto davanti alle telecamere

Giordano lo ha chiamato per nome, lo ha presentato al pubblico e gli ha chiesto di avvicinarsi. Poi, rivolto a chi guardava da casa, ha chiesto un applauso: "È stato tanti anni con me a supportarmi in questo studio e va in pensione. È l'ultima puntata? Sei sicuro? Grazie per tutto quello che hai fatto, a nome di tutti gli altri." Un momento non costruito per la regia, ma nato dall'impulso di riconoscere pubblicamente il lavoro di chi, di solito, resta fuori dall'inquadratura.

La battuta sul calcio e la chiusura condivisa

Giordano non ha resistito alla tentazione di chiudere con una nota leggera. Sapendo che Cristiano tifa Milan, gli ha rivolto il suo saluto con un "Sempre Forza Milan?", per poi aggiungere subito dopo: "E forza Toro." Il conduttore è storicamente un tifoso del Torino. Il congedo si è concluso nel modo più adatto a Fuori dal Coro: Cristiano Garioni è rimasto accanto a Mario Giordano per la chiusura nel grandangolo, con il rituale che accompagna ogni puntata. "Chi non urla è complice", hanno detto insieme, per l'ultima volta davanti a quella telecamera.

Leggi anche
Mara Venier: "Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In. Ma quando ho un ospite, Teo non entra più"

Il programma si ferma per Pasqua

Fuori dal Coro tornerà in onda tra quindici giorni. La trasmissione, come annunciato proprio da Mario Giordano in trasmissione, si prende una domenica di pausa per le festività pasquali, prima di riprendere il suo appuntamento settimanale su Rete 4, come sempre, alla domenica.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Caso Basciano, giallo sulla casa di Codegoni vicino all'ex: "Sapeva che lui vivesse lì"
Revocato il braccialetto a Basciano: le motivazioni del Tribunale
A febbraio la rimozione del braccialetto era stata negata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views