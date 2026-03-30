Mario Giordano saluta il suo cameraman storico in diretta: “Grazie per tutto quello che hai fatto”

L'ultima puntata prima della pausa pasquale di Fuori dal Coro si è chiusa con una scena che non era in scaletta. Mario Giordano ha interrotto la consueta chiusura del programma per richiamare al centro dello studio un uomo che per anni ha lavorato nell'ombra: Cristiano Garioni, il cameraman addetto alla steady cam, alla sua ultima sera in servizio prima della pensione.

Il saluto davanti alle telecamere

Giordano lo ha chiamato per nome, lo ha presentato al pubblico e gli ha chiesto di avvicinarsi. Poi, rivolto a chi guardava da casa, ha chiesto un applauso: "È stato tanti anni con me a supportarmi in questo studio e va in pensione. È l'ultima puntata? Sei sicuro? Grazie per tutto quello che hai fatto, a nome di tutti gli altri." Un momento non costruito per la regia, ma nato dall'impulso di riconoscere pubblicamente il lavoro di chi, di solito, resta fuori dall'inquadratura.

La battuta sul calcio e la chiusura condivisa

Giordano non ha resistito alla tentazione di chiudere con una nota leggera. Sapendo che Cristiano tifa Milan, gli ha rivolto il suo saluto con un "Sempre Forza Milan?", per poi aggiungere subito dopo: "E forza Toro." Il conduttore è storicamente un tifoso del Torino. Il congedo si è concluso nel modo più adatto a Fuori dal Coro: Cristiano Garioni è rimasto accanto a Mario Giordano per la chiusura nel grandangolo, con il rituale che accompagna ogni puntata. "Chi non urla è complice", hanno detto insieme, per l'ultima volta davanti a quella telecamera.

Il programma si ferma per Pasqua

Fuori dal Coro tornerà in onda tra quindici giorni. La trasmissione, come annunciato proprio da Mario Giordano in trasmissione, si prende una domenica di pausa per le festività pasquali, prima di riprendere il suo appuntamento settimanale su Rete 4, come sempre, alla domenica.