Mario Adinolfi vuole vincere l'Isola dei famosi 2025, Loredana Cannata: "Sta facendo una guerra psicologica" Mario Adinolfi ci tiene a essere il vincitore dell'Isola dei famosi 2025. Secondo Loredana Cannata lo desidera a tal punto da attuare "una guerra psicologica" con gli altri naufraghi.

A cura di Daniela Seclì

Mario Adinolfi, foto Frezza La Fata/IPA

Dopo gli scontri iniziali, all'Isola dei famosi 2025 il gruppo si è unito in attesa della finale che andrà in onda mercoledì 2 luglio alle ore 21:30 su Canale5. In queste ore, Loredana Cannata ha notato che Mario Adinolfi vorrebbe vincere e lo desidera a tal punto che non sarebbe felice se vedesse trionfare uno dei suoi compagni.

Mario Adinolfi vorrebbe essere il vincitore dell'Isola 2025

Loredana Cannata non ha dubbi. Mario Adinolfi vorrebbe essere il vincitore dell'Isola dei famosi 2025. Desidererebbe a tal punto aggiudicarsi la vittoria da non essere felice se fosse uno degli altri naufraghi a primeggiare:

Mario è un grande giocatore e vuole vincere. Ha stretto un bellissimo rapporto con Cristina eppure ha detto a Cristina: "Se vinci tu, rosico". Lui vuole vincere.

Il piano di Adinolfi per vincere: parla Loredana Cannata

Loredana Cannata non ha dubbi. Mario Adinolfi starebbe attuando una vera e propria strategia per portarsi a casa la vittoria: "Lavora sulla mente di noi giocatori per farci pensare che non vinceremo, che sarà lui a vincere. Insomma, fa una guerra psicologica in cui io non casco". La concorrente, poi, ha fatto una chiacchierata con il naufrago e gli ha confidato che anche lei vorrebbe tanto vincere l'Isola dei famosi 2025: "Prima volevo arrivare in finale, ora voglio vincere". Mario Adinolfi è stato sincero come sempre: "Io già soffro all'idea che tu possa vincere, come faccio? Che disastro". E Loredana ha replicato divertita: "Bravo, comincia a soffrire così ti abitui e accusi meno". Adinolfi ha concluso ammettendo di esserci rimasto male quando è stato eliminato (poi grazie al televoto flash è tornato in gara ed è stato proclamato finalista del reality di Canale5, ndr): "Ho già sofferto quando sono stato eliminato. Avete sofferto tutti per la mia eliminazione? Io di più, io rosicavo pure".