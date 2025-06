Mario Adinolfi all’Isola in lacrime si rivolge alla figlia Clara: “Papà ce la sta facendo, spero anche tu”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mario Adinolfi nella puntata dell'Isola dei Famosi stasera si è commosso parlando delle figlie, prima di chiacchierare in videochiamata con la moglie Silvia Pardolesi. Il giornalista ha accettato di rivedere la moglie nonostante la penalità del riso sottratto. Commosso, davanti alle telecamere del programma, ha commentato: "Sto vedendo la donna più bella del mondo e sono l'uomo più felice del mondo. Ti amo".

Le parole di Mario Adinolfi per la figlia Clara

Mario Adinolfi davanti alle telecamere del reality ha parlato di sua figlia Clara: "Quando fai il papà da 30 anni, dico "datemi la pensione". Sono sensibile sul tema del peso, l'anoressia è un problema esplosivo tra le giovani ragazze, è una delle battaglie più difficili che possa affrontare un genitore. Ho iniziato l'Isola con una frase per Clara, mia figlia. Ho promesso a mia figlia di essere tenace e l'ho chiesto io a lei. Spero stia accadendo". Il giornalista ha spiegato di non sentire e vedere la sua famiglia da un mese e mezzo:

Non vedo e sento la mia famiglia da un mese e mezzo, questa è la prova più dura a cui siamo esposti. Voglio dire a Clara che papà ce la sta facendo, sono sicuro che ce la sta facendo anche lei. Quello che conta è lottare, felicità è la lotta.

La videochiamata con la moglie Silvia

Per Mario è poi arrivata la possibilità di vedere sua moglie in videochiamata. Nonostante la penalità sul riso, sottratto per ogni minuto di chiamata, il naufrago ha deciso di rivederla sacrificando la sua fame. Una volta vista in video, ha commentato: "Non ci crederanno che sei mia moglie, sei bellissima". Silvia Pardolesi ha poi dichiarato:

Sei bello lo stesso anche con questo taglio. Ti vedo bene, io sto bene, le bimbe stanno bene. Aspettiamo il tuo ritorno. Tifiamo per te, non le ho fatto vedere il tuo look, per non traumatizzarle. Tieni duro, manca poco.

Davanti alle due porzioni di riso sacrificate per parlare con la moglie, Adinolfi ha concluso: "Sto vedendo la donna più bello del mondo e sono l'uomo più felice del mondo. Ti amo".