Mariavittoria Minghetti svela cosa le hanno detto gli autori del Grande Fratello in confessionale Dopo la discussione con Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti ha svelato cosa le avrebbero detto gli autori in confessionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Sono giornate cariche di tensione nella casa del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì 4 novembre, Mariavittoria Minghetti ha avuto uno scontro con Lorenzo Spolverato nel corso del quale sono volate parole grosse. Secondo quanto ha raccontato la concorrente, in confessionale le avrebbero detto di avere esagerato nei modi.

Mariavittoria Minghetti si è confidata con Enzo Paolo Turchi, Amanda Lecciso e Alfonso D'Apice. Ha svelato loro cosa le avrebbero detto in confessionale: "Mi è stato detto che comunque ho esagerato nei modi. Quindi rifletti e pensi che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato". Non è chiaro se questa osservazione sia partita dagli autori o dalla psicologa che segue i concorrenti del Grande Fratello. Una riflessione che ha suscitato le critiche degli spettatori che ritengono che anche Lorenzo Spolverato debba farsi un esame di coscienza. Tuttavia, non è detto che gli autori non abbiano dato lo stesso consiglio anche a lui.

Lo scontro tra Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato

Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato hanno avuto una lite subito dopo la diretta del Grande Fratello, trasmessa da Canale5 lunedì 4 novembre. La concorrente ha chiesto al gieffino di lasciarla in pace perché non aveva voglia di confrontarsi con lui. Lo ha mandato sonoramente a quel paese. Così, si è innescata la reazione di Lorenzo Spolverato che prima ha replicato "Vacci tu, andata e ritorno", poi si è scagliato contro di lei urlando: "Vieni qui adesso ca**o, dimmi perché prima mi hai mandato a fare in c**o davanti a tutti". Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello di lunedì 11 novembre per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di commentare in diretta i comportamenti spesso sopra le righe di alcuni concorrenti di questa edizione del Grande Fratello.