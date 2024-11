Lorenzo Spolverato urla e si infuria contro Helena e Mariavittoria: cosa è successo nella notte al GF

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Accesa discussione tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti dopo la puntata del 4 novembre del Grande Fratello. Il concorrente ha discusso con la modella brasiliana e poco dopo ha perso la pazienza con la coinquilina, urlando animatamente contro di lei davanti al resto del gruppo. Ad accendere la scintilla sarebbe stato un "vaffanc**o" che Mariavittoria ha rivolto a Spolverato e che lui non avrebbe accettato, non riuscendosi a spiegare il motivo. Ecco cosa è successo nella notte.

Lo scontro tra Lorenzo e Helena

Dopo la diretta i coinquilini si sono trovati in cucina per cenare. Lorenzo ha detto ad Enzo Paolo Turchi che avrebbe fatto un giro mentre aspettava la cottura della pasta. Mariavittoria gli ha risposto: "Vai, vai, vai a fan**lo. Mi devi mollare, abbi la cortesia". Spolverato è rimasto sorpreso dalla reazione della ragazza, apparentemente senza motivo, tanto che gli ha chiesto: "Perché? Le parole rovinano, vacci tu andata e ritorno". Poco dopo lo scontro si è spostato a tavola, dove il concorrente ha iniziato a provocare Helena Prestes, dando vita a un acceso scontro davanti al resto del gruppo. Spolverato l'avrebbe accusata di aver rovinato la serata e di parlare troppo di lui e Shaila. "Non ne ho parlato per una settimana. È la tua amica di avventura. Ti prego risparmiami, non è che se quando parla stiamo in silenzio significa che siamo contro di lei", ha perso la pazienza Helena. "Non è la mia ‘amica di avventura', è un rapporto di un altro tipo. Fai meglio a stare zitta, pensa per te", ha ribattuto lui. E ancora la modella lo ha incalzato: "Sai che sono forte, sbagli ad andare contro di me, smettila con le battute". "Mi sto già spaventando, sto tremando. Non fare la grossa con me, chi sei? Non ti riesci a controllare da quando sei entrate", ha concluso.

Le urla di Lorenzo contro Mariavittoria, che consola Helena

La lite con Lorenzo ha fatto scoppiare a piangere Helena, che è subito corsa in bagno per sfogarsi. Mariavittoria l'ha seguita per consolarla, ma Spolverato è andato su tutte le furie. Si è alzato dal tavolo sbattendo le mani e ha iniziato a urlare alla ragazza in maniera quasi aggressiva: "Vieni qui adesso ca**o, dimmi perché prima mi hai mandato a fare in c**o davanti a tutti". La discussione stava diventando sempre più accesa, tanto che Shaila ha deciso di intervenire per calmare Lorenzo. "Ne ho due contro, faccio battute e se la prendono, ma alla mia situazione difficile nessuno ci pensa?", ha commentato subito dopo. “Ma qual è sta situazione difficile perdonami? Sei in grazia di Dio. È stata una giornata difficile, mi sembra che poi tu sia stato riaccolto da tutti a braccia aperte", ha concluso Minghetti.