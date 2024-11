video suggerito

Maria De Filippi silenzia il microfono di Tina Cipollari a Uomini e Donne: "Che ti prende oggi?" Nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 12 novembre, Tina Cipollari ha commentato l'esterna di Gemma Galgani e Fabio accusando la Dama di fare allusioni sessuali con il suo Cavaliere. Maria De Filippi è intervenuta è interromperla: "Abbassiamo il microfono, Tina, che ti prende oggi?".

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi si è aperta con Gemma Galgani e la sua conoscenza con Fabio che procede a gonfie vele. "Ieri ero in carenza affettiva, mi sono mangiata il cioccolatino" ha scherzato la Dama con il suo Cavaliere in studio. Dopo aver visto le immagini dell'esterna fatta in campagna, Tina Cipollari si è lasciata andare a commenti forti. Maria De Filippi è intervenuta per interromperla, poi ha chiesto ai tecnici di abbassare il volume del suo microfono.

L'esterna di Gemma e Fabio e il commento di Tina

Durante l'esterna in campagna, Gemma Galgani ha chiesto a Fabio di aprire i suoi sentimenti: "Sei una persona profonda, devi aprire il cancello dei tuoi sentimenti. Vorrei sapere qualcosa in più di te". Il Cavaliere le ha allora confessato: "Dopo essere stato insieme ad una donna, per tanti anni, poi perderla, è difficile riaprirsi. Sono stato con una donna per 40 anni, questa è la prima volta per me che frequento un'altra donna. Quando ho visto te..penso che tu mi capisca".

Tina Cipollari è così intervenuta per commentare l'esterna: "Gemma, lo stai provocando troppo. Stai esagerando. Tutte queste cose, il cavallo, il biscotto, sono tutte cose, messaggi che lanci a lui. "Il bacio al cavallo, tu non mi baci"". Secondo l'opinionista, la Dama lancerebbe al Cavaliere troppe allusioni sessuali. "Lei non intendeva il cioccolatino, eh?" ha dichiarato la Cipollari prima di essere ripresa da Maria De Filippi: "Tina. Tina. Sto qua, Tina! Ti giri di la, pensi che nessuno ti vede".

La sgridata di Maria de Filippi all'opinionista

Una volta fatto entrare in studio Fabio, la Cipollari ha continuato e rivolgendosi a Gemma ha dichiarato: "Io ho tradotto bene, conoscendoti. Non ho detto nessuna volgarità. Vai a imboccare il cavallo dicendo "Tu non mi dai il bacino". Poi, rivolgendosi a Fabio, ha continuato: "Lei diventa fastidiosa per te perché è troppo insistente sul fatto che tu non la baci. Lei quando parla di biscotto, non vuole il biscotto della mattina". È allora intervenuta Maria de Filippi per interromperla, ma l'opinionista ha chiesto "Silenzio". "Che silenzio? Fabio ha capito" ha continuato la De Filippi. La Cipollari ha allora rincarato la dose: "Altra cosa, quando lei cerca di aprire il cancello dei sentimenti, non è quel cancello che intendi". La conduttrice ha allora chiesto di abbassarle il microfono: "Tina, ma oggi che ti ha preso? Abbassiamo. Hai fatto un parallelismo sbagliato". "Non sto dicendo cose scurrili" ha commentato Tina prima che le silenziassero il microfono.