Maria De Filippi ritrova Luigi, giocarono a tennis insieme: “Ho perso? Un disastro” Un nuovo Cavaliere oggi si è presentato a Uomini e Donne: Luigi, 55enne romano, è una vecchia conoscenza di Maria de Filippi. “Abbiamo giocato a tennis insieme, ho perso?”, la domanda della conduttrice. “Sì, ma non ricordo il punteggio amore”, la replica di lui.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 18 aprile, un nuovo Cavaliere ha fatto il suo ingresso in studio. Il nuovo personaggio del parterre maschile del Trono Over si chiama Luigi ed è una vecchia conoscenza di Maria de Filippi. Prima che iniziasse a raccontare di sé, è spuntato fuori il retroscena: la conduttrice ha conosciuto tempo fa l'uomo su un campo di tennis. "Non mi ricordo il punteggio amore", le parole che hanno scatenato la risata del pubblico.

Il botta e risposta tra Maria de Filippi e il nuovo Cavaliere Luigi

Prima che Luigi iniziasse a parlare di sé, Maria de Filippi ha esordito: "Mi hanno detto che abbiamo giocato a tennis insieme". "Si, qualche anno fa" è stata la risposta del nuovo Cavaliere in studio. I due si divertirono su un campo da tennis al Foro Italico, a Roma, e insieme a loro c'erano anche il fratello della conduttrice, Giuseppe, e "il maestro che adesso non c'è più", ha aggiunto Luigi. Così Maria De Filippi divertita dall'aneddoto ha chiesto: "Ho perso?". La risposta ha catturato l'attenzione del pubblico perché il Cavaliere si è rivolto alla padrona di casa di Uomini e Donne chiamandola "amore". "Sì, ma il punteggio non me lo ricordo adesso amore", la replica prima di commentare quella partita: "Comunque tuo fratello è bravo, tu hai perso con il maestro". "Un disastro" ha concluso la De Filippi tra le risate del pubblico.

Chi è Luigi, il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne

Il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne è un avvocato, 55 anni, originario di Roma. Nello studio di Uomini e Donne oggi ha raccontato di essere papà di tre figli . Due "di 22 e 20 anni che vivono con me e uno di 1 anno e mezzo che non vive con me, lo vedo un paio di volte a settimana", le parole. L'uomo gioca a tennis: "Ultimamente un po' meno per gli impegni familiari". Si è presentato senza una preferenza riguardo le donne del parterre, "ballo con Roberta A." le parole prima di conoscere al centro dello studio a ritmo di musica la Dama.