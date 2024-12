video suggerito

Maria De Filippi a Tina Cipollari dopo l’intervista a Belve: “Se ti spengo il microfono c’è un motivo” Maria De Filippi ha spento il microfono di Tina Cipollari anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Poi ha scherzato con l’opinionista: “Vai a Belve e dici che ti chiudo il microfono, c’è un perché”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, Maria De Filippi ha scherzato con Tina Cipollari sulle dichiarazioni rilasciate a Belve. L'opinionista ormai veterana del dating show ha spiegato a Francesca Fagnani e al pubblico di Rai 2 che spesso, in studio, le spengono il microfono per evitare che certi sfoghi o termini vadano in onda. Episodio analogo è capitato oggi durante il confronto tra Gloria e Maurizio e la conduttrice le ha ricordato quanto detto a Belve: "C'è un perché".

Le parole di Maria De Filippi a Tina Cipollari dopo Belve

Mentre si discuteva della conoscenza tra Gloria e Maurizio al centro dello studio, Maria De Filippi ha scherzato con Tina Cipollari che ha chiesto alla dama di accennare qualche dettaglio sulle fantasie sessuali che avrebbe fatto il Cavaliere. "Abbassiamole il microfono" ha dichiarato la conduttrice prima di silenziare l'opinionista. "Vedi che non posso aprirti il microfono? Poi vai a Belve e dici che ti chiudo il microfono, c'è un perché" ha continuato la De Filippi.

Quando Tina Cipollari ha chiesto di poter parlare, la conduttrice ha ribadito: "No, leggo il tuo labiale. Stiamo toccando un terreno delicato". Soltanto dopo qualche minuto il microfono di Tina è stato riaperto.

Cosa ha raccontato Tina Cipollari a Belve

Ospite di Belve nella puntata di martedì 10 dicembre, Tina Cipollari ha raccontato la sua vita e del suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, programma in cui è ormai veterana. Nel corso dell'intervista con Francesca Fagnani, ha spiegato che spesso Maria De Filippi, per evitare che certi termini vadano in onda, la silenzia chiedendo ai tecnici di spegnere il microfono: "A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono", le parole.