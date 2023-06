Marco Mazzoli vincitore dell’Isola: “Raccomandato da Mediaset per via della radio? Solo malignità” Con la sua vittoria non sono mancate le accuse più o meno velate di favoritismo, dal momento che la sua casa madre, ovvero Radio 105, fa parte del gruppo Mediaset. “Gli ascoltatori dello Zoo mi hanno votato, siamo una famiglia, ma non sono stato raccomandato. Lavoro per una società americana”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Mazzoli racconta la sua esperienza all’Isola dei Famosi, dal quale è tornato vincitore, poche ore dopo aver lasciato l’Honduras. Un’avventura, la sua, iniziata in coppia con l’amico Paolo Noise, e terminata da solo. Forse è proprio questa condizione che gli ha permesso di tirare fuori davvero se stesso, senza potersi più glissare dietro ad alcuna maschera: “Ho vinto perché è venuto fuori il vero Marco, bonaccione, gentile, che si commuove e non quello cattivo dello Zoo”, racconta al Corriere della Sera. “Mi sono tolto la tuta da supereroe che indosso in radio”.

Mazzoli spiega perché ha vinto l’Isola dei famosi

Con la sua vittoria non sono mancate le accuse più o meno velate di favoritismo, dal momento che la sua casa madre, ovvero Radio 105, fa parte del gruppo Mediaset. Quel che è certo è che nei confronti di Mazzoli è arrivato un massiccio sostengo da parte dei suoi fan: “Gli ascoltatori mi hanno votato. Allo Zoo di 105 siamo una famiglia, siamo un gruppo di disadattati che si commuovono e ridono insieme”, ha ammesso. Al tempo stesso però respinge ogni accusa di favoritismo. “Io raccomandato? Niente di già falso. A parte che io lavoro per una società americana, non direttamente per Mediaset. E poi non c’è stato davvero nessun favoritismo. Solo malignità. Del resto gli haters ci sono ovunque”.

La notizia della morte di Berlusconi

Ad un passo dalla semifinale, i naufraghi hanno ricevuto la notizia della morte di Silvio Berlusconi, che era molto affezionato al programma. Tutti sono rimasti senza parole. "È stata una botta forte", racconta Mazzoli. "Io sono di destra, ma lo adoravo soprattutto come uomo e imprenditore. Rappresentava la dolce vita, le belle donne, mangiare bene. Con la sua morte è finita un’epoca. Ha fatto anche lui i suoi errori, ma penso abbia fatto cose più positive che negative".

Le accuse di omofobia e l'amicizia con Cecchi Paone e Antolini

Durante la sua avventura ci sono stati diversi screzi non solo con Helena Prestes, la modella brasiliana che ha avuto difficoltà a relazionarsi un po’ con tutti. Mazzoli è stato protagonista anche di scontri accesi con Gian Maria Sainato. È stato accusato di omofobia nei confronti di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. “Con loro ho simpatizzato molto, ho costruito un nido d’amore per la loro intimità, alla faccia di chi dice che sono omofobo”, si è sfogato Mazzoli. Per il resto, il vincitore ha legato moltissimo con Andrea Lo Cicero, “siamo diventati fratelli”, ma anche con Cristina Scuccia, “è nata un’amicizia, è una persona straordinaria, uscita dal guscio”.