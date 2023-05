Marco Mazzoli: “Mi manca Paolo Noise. Mi ha chiesto di vincere per lui, mi viene da piangere” All’Isola dei famosi 2023, Marco Mazzoli sente la mancanza di Paolo Noise: “Questo tramonto straordinario gli sarebbe piaciuto”.

All'Isola dei famosi 2023, Marco Mazzoli sente la mancanza di Paolo Noise. L'amico e collega ha dovuto lasciare il reality per via di alcuni problemi di salute. "È stato un brutto colpo": ha detto il naufrago in un confessionale. Poi si è commosso ricordando la promessa che Paolo Noise gli ha strappato prima di andare via.

Marco Mazzoli ha confidato la sua tristezza per l'uscita di scena di Paolo Noise, che si è visto costretto a ritirarsi dall'Isola dei famosi 2023. Ancora si commuove se ripensa al modo in cui si sono salutati: "Il fatto che lui, oggi pomeriggio, mi abbia chiesto esplicitamente di arrivare in fondo e di vincere per lui e per lo zoo…adesso, ricordando quel momento, mi viene da piangere di nuovo. È dura, dura, dura". Marco Mazzoli ha spiegato che gli sarebbe piaciuto molto visitare la nuova isola insieme a Paolo:

Poi lui è così, anche davanti a una roba grave, riesce sempre a fare il ca***ne. Però stasera mi manca molto, perché questa spiaggia nuova ha un tramonto straordinario che secondo me, a lui, sarebbe piaciuto molto. Mi sarebbe piaciuto esplorare questo posto insieme a lui.

La moglie di Paolo Noise sui problemi di salute del marito: "Una cosa grave"

In questi giorni, Stefania Caroli – moglie di Paolo Noise – ha espresso la sua preoccupazione per i problemi di salute che hanno costretto il marito a tornare in Italia: