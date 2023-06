Mara Venier ricorda Giulia Tramontano: “Abbraccio la mamma di Alessandro. Sì, suo figlio è un mostro” Mara Venier apre la penultima puntata di Domenica In ricordando il terribile omicidio di Giulia Tramontano. La conduttrice rivolge un pensiero alla sua famiglia, poi parla anche di Alessandro Impagnatiello definendolo un mostro.

A cura di Ilaria Costabile

Penultima puntata di Domenica In, quella del 4 giugno 2023, dopo una stagione lunghissima che ha visto protagonista Mara Venier e i suoi tanti ospiti. In apertura del programma, però, la conduttrice sente di dover parlare del caso di cronaca che ha sconvolto l'Italia in queste settimane, ovvero il brutale assassinio di Giulia Tramontano e di Thiago, il bambino che da sette mesi portava in grembo.

Le parole di Mara Venier per Giulia Tramontano

Un messaggio forte, quello di Mara Venier, che non solo vuole mostrare la sua vicinanza alla famiglia, ormai distrutta, della giovane Giulia, la cui vita è stata spezzata dall'uomo con cui avrebbe condiviso da lì a pochi mesi la gioia di diventare mamma per la prima volta, ma anche alla madre di Alessandro Impagnatiello, che ha mostrato la sua sofferenza per le atrocità commesse dal figlio. Un pensiero che la conduttrice sente di voler condividere con il suo pubblico, lasciando emergere lo sgomento e il dolore per una realtà difficile da accettare: